Európsky parlament sa obáva stavu hodnôt EÚ v Maďarsku

Brusel 1. júna (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok vyjadril vážne obavy v súvislosti s vývojom v Maďarsku vzhľadom na nadchádzajúce maďarské predsedníctvo v Rade EÚ v druhom polroku 2024. Informuje o tom spravodajca TASR.



V nadväznosti na stredajšiu rozpravu v pléne EP o situácii v oblasti právneho štátu a základných práv v Maďarsku a zmrazení finančných prostriedkov EÚ uznesenie podporilo 442 poslancov, 144 bolo proti a 33 sa zdržalo.



Europoslancov znepokojuje stav hodnôt EÚ v Maďarsku, ktorý sa zhoršuje v dôsledku "úmyselného a systematického úsilia vlády" aj napriek tomu, že EP aktivoval mechanizmus podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy.



Ide najmä o prijímaniw zákonov bez dostatočnej parlamentnej kontroly a verejných konzultácií, zneužívania stavu ohrozenia, ochrany oznamovateľov s cieľom oslabiť práva LGBTIQ+ osôb a slobody prejavu a porušovania sociálnych a pracovných práv učiteľov.



Uznesenie odsudzuje kampane maďarskej vlády proti EÚ. Ich cieľom je odvrátiť pozornosť od nedodržiavania európskych hodnôt a systematickej korupcie. Dokument vyzýva maďarskú vládu, aby zosúladila pravidlá volieb s medzinárodnými normami pred eurovoľbami v roku 2024.



Alarmujúce sú podľa poslancov aj správy o zastrašovaní formou návštev tajnej polície v kanceláriách niektorých spoločností v "strategických" oblastiach priemyslu s cieľom dostať ich pod kontrolu ľudí z blízkeho kruhu premiéra. EP upozornil, že maďarský rozpočet na rok 2022 95-krát upravil vládny dekrét. Podľa europoslancov to bráni riadnej kontrole a poukazuje na nedostatky v nakladaní s verejnými financiami.



Predsedníctvo Rady EÚ má dôležitú úlohu pri presadzovaní právnych predpisov, zabezpečovaní kontinuity programu EÚ a zastupovaní členských krajín vo vzťahoch s ostatnými inštitúciami. Poslanci sa pýtajú, ako bude Budapešť schopná dôveryhodne plniť tieto úlohy vzhľadom na svoje zlyhania.



Preto žiadajú členské štáty nájsť riešenie a upozornili, že EP by mohol prijať vhodné opatrenia, ak ho nenájdu.



Stála spravodajkyňa EP pre Maďarsko, Gwendoline Delbosová-Corfieldová z Francúzska uviedla, že EP jednotne vyjadril hlboké znepokojenie nad zhoršením situácie v oblasti právneho štátu v Maďarsku. "Uvoľnenie zmrazených finančných prostriedkov EÚ v tejto fáze by Fideszu umožnilo pokračovať vo svojich útokoch na základné práva. Nastal čas, aby Rada EÚ pochybovala o tom, či členský štát, ktorý čelí právnemu konaniu podľa článku 7, môže dôveryhodne zastávať predsedníctvo EÚ," opísala situáciu.











