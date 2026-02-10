< sekcia Zahraničie
Európsky parlament schválil klimatický cieľ EÚ do roku 2040
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Štrasburg 10. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok definitívne schválil klimatický cieľ EÚ do roku 2040, ktorý počíta so znížením emisií skleníkových plynov o 90 percent oproti roku 1990. Ide o kľúčový míľnik na ceste k dosiahnutiu cieľa Únie stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou. Za návrh hlasovalo 413 europoslancov, proti bolo 226 a 12 sa zdržalo hlasovania. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
