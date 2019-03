Európsky parlament schválil smernicu o obmedzení plastového odpadu

Smernicu podporilo 560 europoslancov, 35 hlasovalo proti.

Štrasburg 27. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili v stredu na prebiehajúcom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu veľkou väčšinou hlasov smernicu, na základe ktorej má byť v celej EÚ zavedený zákaz používania jednorazových plastových výrobkov, ako sú slamky, príbory alebo vatové tyčinky. Informovala o tom agentúra AFP.



Smernicu podporilo 560 europoslancov, 35 hlasovalo proti.



Cieľom opatrení na celoeurópskej úrovni, ktoré navrhla vlani v máji Európska komisia, je obmedziť množstvo plastového odpadu znečisťujúceho svetové moria a oceány. V decembri dosiahli vyjednávači EP a Rady EÚ predbežnú dohodu o novej smernici.



Zákaz používať jednorazové plastové výrobky má v EÚ platiť od roku 2021. Členské štáty budú musieť dovtedy zapracovať smernicu do svojej legislatívy.



Európska komisia opísala vlani navrhovanú smernicu ako celosvetovo najambicióznejší právny nástroj, ktorý sa zaoberá odpadom v moriach a oceánoch. Stanovuje, že ak sú možné a cenovo dostupné alternatívy, plastové výrobky na jedno použitie budú na trhu zakázané.



Ak sa nepodarí zakázať plasty, bude ich v oceáne viac než rýb

Znečistenie plastmi ohrozuje celosvetový morský ekosystém. Pokiaľ ľudstvo nebude konať, už o desať rokov množstvo plastového odpadu v moriach zdvojnásobí. V roku 2050 budú oceány obsahovať viac plastu než rýb – ak porovnáme ich hmotnosť.



Oceán produkuje viac než polovicu kyslíka, ktorý dýchame a je v ňom uschované 50-krát väčšie množstvo oxidu uhličitého, než v atmosfére.



Napriek tomu sa globálna výroba plastov neustále zvyšuje a v roku 2017 dosiahla 348 miliónov ton. Podiel Európy na tejto výrobe predstavoval 18,5 percenta, teda vyše 64 miliónov ton, čo je zvýšenie o 3,4 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom.



Do svetových oceánov sa dostáva čoraz väčšie množstvo odpadu, ktorý ovplyvňuje zdravie ekosystémov a zabíja zvieratá.



Plasty tvoria podľa údajov Európskej komisie (EK) viac ako 80 percent morského odpadu (niektoré zdroje uvádzajú až 90 percent). Medzi najnebezpečnejšie segmenty, ktoré znečisťujú prostredie morí a oceánov patria plastové fľaše, plastové tašky, ale aj súčasti rybárskeho výstroja a tiež cigarety s plastovým filtrom — tie sú dokonca na druhom mieste medzi znečisťujúcimi druhmi plastov, ktoré sú vyplavované na európske pláže. Cieľom EÚ je eliminácia plastových výrobkov, resp. čo najvyššia možná miera recyklácie odpadu.



Európsky parlament už 24. októbra 2018 schválil celoeurópsku stratégiu pre plasty, ktorá je súčasťou prechodu na vyšší stupeň obehového hospodárstva. Európska komisia túto stratégiu predstavila počas vlaňajška. Poslanci odsúhlasili, aby boli v EÚ zakázané jednorazové plastové predmety ako sú taniere, príbory, slamky alebo paličky na balóny. Tieto produkty, ktoré tvoria viac ako 70 percent odpadu v moriach, budú zakázané na trhu EÚ počnúc rokom 2021. EP do pôvodného zoznamu zakázaných plastov pridal aj obaly či nádoby pre rýchle občerstvenie vyrobené z polystyrénu. Za smernicu z dielne EK hlasovalo vtedy 571 poslancov, 53 bolo proti a 34 sa zdržalo hlasovania.



V decembri sa podarilo dosiahnuť politickú dohodu na výraznom obmedzení, resp. zákaze plastov medzi zástupcami EP a Rady EÚ. "V situácii, keď jeden rok privezieme ulovené ryby domov v plastovej taške a v nasledujúcom roku prinesieme túto tašku domov v rybe, musíme tvrdo a rýchlo pracovať," konštatoval eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Karmenu Vella.



Výrazný podiel na produkcii odpadu majú igelitové tašky. Na svete sa ich každoročne použije okolo 500 miliárd. Priemerne to vychádza na 150 tašiek ročne na každého človeka. Zem by mohli plastové tašky 4200-krát obmotať. Recykluje sa z nich len jedno až tri percentá.



Doteraz plastové tašky na svojom území zakázalo 59 krajín. V abecednom poradí to sú Albánsko, Antigua a Barbuda, Bahamy (zakážu od roku 2020), Bangladéš, Belize, Benin, Bhután, Botswana, Burkina Faso, Čína, Dánsko, Eritrea, Estónsko, Francúzsko, Gabon, Gambia, Gruzínsko, Grécko, Guinea-Bissau, Haiti, Holandsko, Hongkong, India, Indonézia, Izrael, Južná Kórea, Južný Sudán, Kambodža, Kamerun, Keňa, Kongo, Litva, Lotyšsko, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Mauretánia, Mexiko, Moldavsko, Maroko, Mozambik, Nepál, Nový Zéland, Niger, Panama, Papua Nová Guinea, Poľsko, Pobrežie Slonoviny, Rwanda, Senegal, Slovinsko, Somálsko, Srí Lanka, Taliansko, Taiwan, Tanzánia, Uganda, Vanuatu.



V afrických štátoch, ktoré už zakázali plastové tašky, platia mimoriadne tvrdé tresty v Keni, kde za predaj či výrobu tohto artiklu hrozí pokuta v prepočte 17.000 eur, resp. štyri roky väzenia. V Indii uhynula každá dvadsiata krava na následky prehltnutia plastovej tašky, ich zákaz tam platí už od roku 2002. V Spojených štátoch amerických platí takýto zákaz v Kalifornii a na Havaji.



Mnohé európske krajiny, medzi nimi Slovensko aj Česká republika, idú cestou spoplatnenia plastových tašiek. Na Slovensku sú plastové tašky spoplatnené od 1. januára 2018. V Írsku daň vo výške 22 centov za tašku znížila používanie "igelitiek" o 90 percent. V Portugalsku zavedenie poplatku znížilo spotrebu tašiek o 85 percent a v Dánsku, ktoré má celkovo najnižšiu úroveň využívania plastov v Európe a kde platí zákaz vyrábať a predávať igelitové tašky od roku 2003, spotrebuje občan priemerne štyri tašky za rok.



EÚ je svetovým lídrom pri obmedzovaní množstva plastového odpadu v moriach

Európska komisia (EK) privítala v stredu večer hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu, ktorí schválili smernicu zavádzajúcu zákaz používania jednorazových plastových výrobkov.



Europoslanci sa na konečnom znení smernice vopred dohodli s vyjednávačmi Rady EÚ (ministri členských štátov).



Nová právna úprava od roku 2021 zakazuje predaj jednorazových plastových príborov (vidličky, nože, lyžice, paličky), plastových tanierov, slamiek, plastových vatových tyčiniek, paličiek na balóny, produktov z oxo-degradovateľných plastov, ako aj jednorazových plastových nádob na potraviny (obaly na rýchle občerstvenie) a pohárov vyrobených z expandovaného polystyrénu.



Nová smernica stanovuje členským štátom do roku 2029 cieľ zberu plastových fliaš na úrovni 90 percent. Do roku 2025 by mal podiel recyklovaného obsahu v plastových fľašiach dosiahnuť 25 percent a do roku 2030 by sa mal zvýšiť na 30 percent.



Schválený text tiež upravuje zásadu "znečisťovateľ platí", čo znamená zavedenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktorá by sa mala týkať najmä tabakových spoločností či producentov rybárskeho vybavenia a zariadení obsahujúcich plasty.



Smernica zavádza aj povinné informovanie o negatívnych vplyvoch odhadzovania cigaretových ohorkov s plastovými filtrami, plastových pohárov či vlhčených utierok na životné prostredie. Upozornenie by sa malo nachádzať na obaloch týchto výrobkov.



Spravodajkyňa pre túto záležitosť, belgická poslankyňa Frédérique Riesová, uviedla, že nová legislatíva zníži náklady spojené so znečisťovaním životného prostredia o 22 miliárd eur, čo je odhad nákladov týkajúci sa plastov v Európe do roku 2030. "Európa získala legislatívny rámec, za ktorý sa môže zasadzovať na medzinárodnej scéne, nakoľko znečistenie morí plastami má globálny charakter," zdôraznila.



Eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Karmenu Vella postoj europoslancov privítal a uviedol, že ide o jednu z najviac žiadaných a podporovaných iniciatív EÚ. Európania by podľa neho mali byť na nové pravidlá hrdí, pretože riešia zamorenie morí plastami už pri samotnom zdroji znečistenia. "Našou hlavnou úlohou bude zabezpečiť, aby sa tieto ambiciózne opatrenia rýchlo realizovali aj v praxi," uviedol Vella.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)



Zdroje: www.obnovitelne.cz, www.worldatlas.com, euractiv.sk