Európsky parlament schválil využitie fondov na obnovy škôd

Štrasburg 17. decembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok prijal dva nové zákony, ktoré uľahčia financovanie obnovy škôd po prírodných katastrofách, ku ktorým došlo od januára tohto roka. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy EP.



Návrh regionálnej núdzovej podpory obnovy (RESTORE) umožňuje krajinám EÚ jednoduchšie nasmerovať európske fondy regionálneho rozvoja (EFRR) a kohézne fondy na obnovu škôd po prírodných katastrofách. Vďaka prijatým návrhom by sa prostredníctvom EFRR mohli financovať projekty na obnovu škôd až do výšky 95 percent ich celkových nákladov.



Cieľom prijatého zákona je poskytnúť rýchlu likviditu tým, ktorí to potrebujú, a sprístupniť dodatočné predbežné financovanie až do výšky 25 percent z celkovej sumy. Legislatíva taktiež umožňuje flexibilnejšie využívať prostriedky Európskeho sociálneho fondu Plus na financovanie krátkodobých pracovných programov, na podporu prístupu k zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie základných životných potrieb.



Zjednodušenie financovania sa bude vzťahovať na katastrofy v roku 2024 alebo 2025. Budúci rok sa očakáva, že prijaté zmeny zmobilizujú finančné prostriedky vo výške tri miliardy eur prostredníctvom predbežných platieb.



Podľa spoluspravodajcu Andrzeja Bulu (Európska ľudová strana, Poľsko) je "zákon veľmi dôležitý pre regionálne a miestne orgány v regiónoch postihnutých prírodnými katastrofami. Ukazuje, že EÚ je schopná pracovať rýchlo a flexibilne a poskytnúť našim európskym spoluobčanom skutočnú pomoc."



EP taktiež prijal návrh, ktorý umožní vyplatiť kompenzácie pre poľnohospodárov, vlastníkov lesov, ako aj malé a stredné podniky pôsobiace v poľnohospodárstve a lesníctve zasiahnuté prírodnými katastrofami.



Krajiny EÚ s nevyčerpanými peniazmi z programov rozvoja vidieka preto budú môcť urýchlene použiť tieto peniaze na kompenzáciu strát v uvedených sektoroch v prípade, že pri katastrofe dôjde k zničeniu najmenej 30 percent ich výrobného potenciálu. Tieto prostriedky budú vyplatené jednorazovo a budú plne hradené z fondov EÚ.



Podľa spravodajkyne Veroniky Vrecionovej (Európski konzervatívci a reformisti, ČR) "dnešné rozhodnutie pomôže mnohým členským štátom rýchlejšie uvoľniť nevyčerpané prostriedky pre tých, ktorí ich naliehavo potrebujú".



Oba zákony boli prijaté jasnou väčšinou. Za návrhy hlasovalo viac ako 630 europoslancov v 720-člennom EP. Oba zákony musí ešte formálne schváliť Európska rada.