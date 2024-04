Európsky parlament oslávil 20. výročie najväčšieho rozšírenia EÚ

Štrasburg 24. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP), zástupcovia EÚ a členských štátov, ako aj mladí ľudia narodení pred 20 rokmi si v stredu na pôde europarlamentu v Štrasburgu pripomenuli 20. výročie vstupu desiatich krajín do EÚ. Na ceremoniáli bol prítomný aj slovenský expremiér Mikuláš Dzurinda, informuje spravodajca TASR.



Na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti 20. výročia rozšírenia EÚ v roku 2004 sa zúčastnili i predsedníčka EP Roberta Metsolová a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Dátum rozšírenia si pripomenuli tiež politici, ktorí v roku 2004 šéfovali europarlamentu a eurokomisii, Pat Cox a Romano Prodi, a vtedajší eurokomisár pre rozšírenie Günter Verheugen.



Metsolová pripomenula, že za posledné dve desaťročia EÚ čelila bezprecedentným výzvam, tie sa však podarilo vyriešiť spoločnými silami. Spresnila, že jednota neznamená homogénnosť, že EÚ sa nesnaží urobiť všetkých rovnakými.



"Sme hrdí na naše rozdiely. Sme hrdí na naše jedinečné tradície, kultúry, jazyky a našu rozmanitosť," zdôraznila. Dodala, že EÚ je skôr o prijímaní rozdielov pri zabezpečení rovnosti príležitostí, kde každý musí mať rovnakú šancu, nie nevyhnutne rovnaký uhol pohľadu.



"V tom je naša sila. To je naša Európa. A preto je členstvo výhrou pre všetkých. Európa možno od roku 2004 zmenila každý zo svojich členských štátov. Ale každý z týchto členských štátov rovnako zmenil Európu," opísala situáciu.



Do EÚ vstúpilo 1. mája 2004 desať krajín: Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Išlo o najväčšie rozšírenie v histórii Únie.



Na oslavách na pôde EP sa k súčasným a bývalým lídrom EÚ pridali aj zástupcovia desiatich krajín, ktoré vstúpili do EÚ pred 20 rokmi: bývalý šéf diplomacie Cypru Jorgos Iacovu, bývalý hlavný vyjednávač pre prístupové rokovania Českej republiky Pavel Telička, bývalá šéfka diplomacie Estónska Kristiina Ojulandová, bývalý šéf litovskej diplomacie Antanas Valionis, exprezidentka Lotyšska Vaira Vie-Freibergová, maďarský expremiér Péter Medgyessy, bývalý maltský premiér Lawrence Gonzi, poľský expremiér Leszek Miller, slovenský expremiér Mikuláš Dzurinda a bývalý predseda vlády Slovinska Anton Rop.



Hostia počas slávnostnej ceremónie odpovedali na otázky skupiny mladých ľudí z vtedy nových členských štátov, ktorí sa narodili 1. mája 2004 alebo okolo tohto dňa.



Slávnosť ukončila Beethovenova Óda na radosť, považovaná za hymnu EÚ, v podaní acapella zboru Voix de Stras.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)