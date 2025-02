Európsky parlament vyzval EÚ na zastavenie podpory Rwandy

Štrasburg 13. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok vyzval Európsku Úniu, aby pozastavila dohodu o mineráloch s Rwandou. Reagoval tak na zapojenie Kigali do rozširujúcej sa povstaleckej ofenzívy na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR), píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Poslanci v Štrasburgu prevažnou väčšinou schválili nezáväznú rezolúciu, ktorá vyzýva členské štáty EÚ na zmrazenie priamej rozpočtovej, vojenskej a bezpečnostnej podpory Rwande. "Rwandská vláda musí stiahnuť svoje jednotky z územia Konžskej demokratickej republiky a ukončiť spoluprácu s povstalcami M23," uvádza sa vo vyhlásení EP.



Bojovníci M23 a rwandské jednotky sa po dobytí mesta Goma pokúšajú ovládnuť východnú časť KDR bohatú na nerastné suroviny. Konflikt si už vyžiadal tisíce obetí a boje vyhnali väčšinu obyvateľov zo svojich domovov.



EP vo štvrtok kritizoval EÚ, že nevyvíja tlak na ukončenie spolupráce Rwandy s hnutím M23. Vyzval na zastavenie kontroverznej dohody s Kigali, "kým krajina neprestane zasahovať" do záležitostí KDR.



Kritici vrátane prezidenta KDR Félixa Tshisekediu tvrdia, že dohoda podporuje Rwandu v rozkrádaná konžských zdrojov, a tým podporuje aj konflikt. Dohoda z februára minulého roka EÚ sprístupňuje zdroje cínu, volfrámu, zlata, nióbu a vzácnych zemín, pripomína AFP.



"Dohoda bola od začiatku neobhájiteľná a nemôže sa zachovať, kým na východe KDR tečie krv a nerastné suroviny sa nelegálne prepravujú do Rwandy," povedal europoslanec za stranu Zelených Mounir Satouri.



Rwanda popiera vojenskú podporu pre M23. V správe odborníkov OSN sa však uvádza, že minulý rok bolo v KDR približne 4000 rwandských vojakov, a preto Kigali prakticky kontrolovalo povstaleckú skupinu, píše AFP.



"Chceme úplné zmrazenie všetkej európskej pomoci Rwande," povedala europoslankyňa Hilde Vautmansová z centristickej frakcie Obnovme Európu.