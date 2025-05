Európsky parlament vyzval Turecko, aby prepustilo švédskeho novinára

Štrasburg 7. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu vyzval Turecko, aby okamžite prepustilo švédskeho novinára Joakima Medina, ktorého v krajine odsúdili za „urážku prezidenta“ Recepa Tayyipa Erdogana. Novinárovi denníka Dagens ETC súd minulý mesiac vymeral skrátený 11-mesačný trest, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Medin naďalej čaká na súdne pojednávanie v druhom prípade za činy spojené s terorizmom. Novinára zatkli na istanbulskom letisku 27. marca, keď do krajiny pricestoval pokrývať masové protesty.



Poslanci EP počas plenárneho zasadnutia vo francúzskom Štrasburgu dôrazne odsúdili Medinove zatknutie a zopakovali, že sloboda tlače je základným právom a kľúčovou hodnotou EÚ. Európsky parlament preto požaduje jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie. Za rezolúciu o odsúdení tureckého zásahu proti protestujúcim hlasovalo 367 poslancov.



Turecko obviňuje Medina z členstva v Kurdskej strane pracujúcich (PKK), ktorú Ankara považuje za teroristickú organizáciu. Novinár obvinenia popiera.



Turecko je kandidátskou krajinou na vstup do EÚ od roku 1999. Jeho prístupový proces je však už niekoľko rokov zmrazený a poslanci EP uviedli, že tento proces aj „musí zostať zmrazený“. „Členstvo je o demokracii a čím viac sa Turecko približuje k plne autoritárskemu režimu, ako sme videli v prípade zatknutia Ekrema Imamogla, tým viac sa vzďaľuje od členstva v EÚ," povedal spravodajca EP pre Turecko José Ignacio Sánchez Amor.