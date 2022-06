Európsky parlament zakázal ruským lobistom vstup do svojich priestorov

Brusel 2. júna (TASR) - Ruským lobistom zakázali vstup do priestorov Európskeho parlamentu (EP). Vo štvrtok to na sociálnej sieti Twitter oznámila predsedníčka EP Roberta Metsolová. Ako dôvod uviedla, že Európania sa musia chrániť pred vplyvom Kremľa a propagandy súvisiacej s vojnou na Ukrajine.



"S okamžitou platnosťou už nemajú zástupcovia ruských firiem povolený vstup do priestorov EP," uviedla Metsolová na Twitteri. "Nesmieme im dať žiadny priestor na šírenie propagandy a falošných, toxických naratívov o invázii na Ukrajinu," zdôraznila. "Naďalej budeme jednotní a silní (v postoji) voči autokratom," napísala.



Podľa hovorcu EP je tento zákaz reakciou na to, že Rusko šíri nepravdivé informácie o ofenzíve na Ukrajine viacerými kanálmi vrátane štátnych spoločností.



Tento krok EP privítal Nicholas Aiossa, zástupca riaditeľa európskej pobočky mimovládnej organizácie Transparency International, ktorá už od marca apeluje na zavedenie obmedzení pre lobistov reprezentujúcich ruské záujmy, informuje magazín Politico. Aiossa zdôraznil, že inštitúcie EÚ musia zaistiť okamžité zastavenie vplyvu Ruska v Bruseli, vrátane právnických firiem so sídlom v EÚ, poradenských spoločností a združení.



Metsolová vyzvala na prijatie rovnakého opatrenia aj Európsku komisiu a Európsku radu.



Agentúra AFP pripomína, že EP už v roku 2015 zakázal vstup do svojich priestorov v Bruseli a v Štrasburgu ruským diplomatom po tom, čo Rusko nepovolilo vstup na svoje územie viacerým politikom EÚ, ktorí Moskvu kritizovali za anexiu Krymského polostrova.