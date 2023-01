Európsky parlament žiada väčšiu pomoc Ukrajine

Brusel/Štrasburg 18. januára (TASR) - EÚ a jej členské štáty musia zvýšiť svoju vojenskú, politickú a humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a posilniť svoju obranu v boji proti ruským hrozbám pre európsku bezpečnosť. Zhodli sa na tom v stredu poslanci Európskeho parlamentu (EP), informuje spravodajca TASR.



Vyplýva to z výročnej správy o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej európskej politike; za hlasovalo 407 poslancov, 92 bolo proti a 142 sa zdržalo.



Poslanci upozornili, že autokratické režimy na celom svete pozorne sledujú reakciu EÚ na ruskú agresiu voči Ukrajine, čo bude mať veľký vplyv na ich správanie na medzinárodnej scéne.



EÚ by podľa europoslancov mala využiť ustanovenia, ktoré jej umožňujú prijímať isté rozhodnutia bez vojenských dôsledkov kvalifikovanou väčšinou na rozdiel od jednomyseľnosti.



Správa vyzýva inštitúcie EÚ, aby predložili návrh o tom, ako by si EÚ mohla zabezpečiť stále členstvo vo všetkých multilaterálnych fórach vrátane Bezpečnostnej rady OSN.



Parlament odkázal, že EÚ by mala znížiť závislosť od energetických a iných zdrojov dôležitých pre jej infraštruktúru, ale dovážaných z tretích krajín.



Vo výročnej správe o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky za rok 2022, prijatej 459 hlasmi (93 poslancov bolo proti a 85 sa zdržalo hlasovania), zákonodarcovia vyzvali na okamžité nasadenie moderných zbraní a systémov protivzdušnej obrany novej generácie na Ukrajine. Nemeckého kancelára Olafa Scholza vyzvali, aby bezodkladne dodal na Ukrajinu bojové tanky Leopard 2.



Členské štáty by podľa poslancov mali pokračovať aj v rozvoji politiky a spôsobilostí EÚ v oblasti kybernetickej obrany.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)