Európsky parlament žiada vzory pre dievčatá na prekonávanie prekážok

Brusel/Štrasburg 12. marca (TASR) - Na slávnosti pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ), ktorá sa v utorok konala na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, sa europoslancom prihovorili Ivana Andrésová a Alba Redondová zo španielskeho ženského národného futbalového tímu, ktoré poukázali na rodové nerovnosti v športe. Informuje o tom spravodajca TASR.



Predsedníčka EP Roberta Metsolová pri tejto príležitosti poďakovala obom hráčkam za to, že "zbúrali stereotypy" a ukázali, že rodová príslušnosť nemusí brzdiť cestu k úspechu.



"Nerovnosť v športe však pretrváva v medializácii, sponzorstve a odmeňovaní. Ide o súčasť systémového problému, na ktorého odstránení europarlament tvrdo pracuje," vyhlásila Metsolová. A dodala, že je na každej zo žien v krajinách EÚ, aby uľahčili túto zmenu paradigmy, uľahčili ženám odstraňovanie nespravodlivých bariér a pripomínali prácu, ktorú v tejto oblasti ešte treba urobiť.



Redondová a Andrésová v spoločnom príhovore spresnili, že spravodlivejšiu a rovnocennejšiu spoločnosť treba budovať prostredníctvom vzdelávania. Podľa ich slov je šport jedinečný nástroj, ktorý môže zmeniť životy a vzdelávať, a dievčatá na celom svete musia dostať ženské vzory, ktoré im pomôžu prekonať prekážky.



Na podujatí sa zúčastnila aj podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová. Vo svojom príspevku odsúdila násilie, ktorému ženy čelia vo verejnom živote ako novinárky a političky a ktoré ich núti opustiť svoje verejné funkcie. Vyzvala členské štáty EÚ, aby potrestali páchateľov nenávistných útokov voči ženám a zdôraznila, že zamestnávatelia by mali aktívne brániť ženy, keď čelia obťažovaniu online alebo fyzicky.



Rečníci z viacerých politických skupín EP ocenili úspechy inštitúcií EÚ z tohto legislatívneho obdobia, ako je pristúpenie Únie k Istanbulskému dohovoru či nové pravidlá EÚ týkajúce sa žien v správnych radách a transparentnosti odmeňovania.



Europoslanci poukázali na to, že k tejto skutočnosti prispelo aj silné ženské vedenie na najvyššej úrovni inštitúcií EÚ. Zazneli však aj názory, že nie je priestor na spokojnosť, pretože obťažovanie žien a dievčat a sexuálne násilie pretrvávajú tak v EÚ, ako aj na celom svete.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)