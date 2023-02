Európsky parlament zrušil imunitu dvom poslancom podozrivým z korupcie

Štrasburg 2. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil zrušenie imunity belgickému poslancovi Marcovi Tarabellovi a talianskemu europoslancovi Andreovi Cozzolinovi v súvislosti s podozreniami z korupcie. Z Bruselu informuje spravodajca TASR.



Poslancov Tarabellu a Cozzolina stíha belgická justícia v korupčnom škandále známom ako Katargate, do ktorého sú zapojení viacerí súčasní či bývalí poslanci europarlamentu.



Hlasovanie europoslancov o odobratí imunity, ktoré už v utorok jednomyseľne odporučil Výbor EP pre právne záležitosti (JURI), umožní belgickým vyšetrovateľom vypočuť oboch podozrivých.



Tarabella a Cozzolino, ktorí boli pre podozrenia z korupcie vylúčení z politickej frakcie socialistov a demokratov (S&D), popierajú akúkoľvek účasť na škandále Katargate a protestovali aj proti zrušeniu svojej poslaneckej imunity.



V súvislosti s korupčným škandálom, ktorý negatívne ovplyvňuje obraz Európskeho parlamentu, už boli zatknuté štyri osoby: bývalý taliansky europoslanec Pier Antonio Panzeri, grécka europoslankyňa a bývalá podpredsedníčka EP Eva Kailisová, jej taliansky partner a bývalý poslanecký asistent Francesco Giorgi a taliansky lobista Niccolo Figa-Talamanca, predseda už rozpustenej mimovládnej organizácie No Peace Without Justice.



Štvorica je v Belgicku obvinená z členstva v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí a korupcie. Zároveň finančná prokuratúra v Aténach začala predbežné vyšetrovanie pre podplácanie a pranie špinavých peňazí týkajúce sa europoslankyne Evy Kailisovej.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)