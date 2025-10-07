Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Európsky parlament zrušil imunitu dvom poslancom z Poľska

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Poľské úrady požiadali o odobratie imunity europoslancov v roku 2024. Obajtek a Dworczyk obvinenia popierajú a hovoria o politickej represii voči sebe.

Autor TASR
Varšava 7. októbra (TASR) – Európsky parlament (EP) zrušil v utorok imunitu dvom poľským europoslancom zo strany Právo a spravodlivosť (PiS), čo poľskej prokuratúre umožní pokračovať v ich stíhaní pre obvinenia zo zneužitia právomocí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr PAP a AP.

Prípad jedného z nich, Michala Dworczyka, sa týka používania súkromného e-mailového účtu na pracovné účely vrátane výmeny dôverných informácií v rokoch 2017-22, keď pôsobil ako vedúci kancelárie vtedajšieho premiéra Mateusza Morawieckeho. Niektoré z týchto e-mailov zverejnili hackeri a Dworczyk následne odstúpil z funkcie.

Rozhodnutie EP o Danielovi Obajtekovi, bývalom generálnom riaditeľovi štátnej petrochemickej spoločnosti PKN Orlen, súvisí s obvinením, že využíval firemné peniaze na zaplatenie detektívnych služieb na vlastné súkromné záujmy.

Poľské úrady požiadali o odobratie imunity europoslancov v roku 2024. Obajtek a Dworczyk obvinenia popierajú a hovoria o „politickej represii“ voči sebe.
