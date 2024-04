Európsky parlament zverejnil video, starší volajú mladých k eurovoľbám

Brusel 29. apríla (TASR) - Európsky parlament sa novým krátkym videom zverejneným v pondelok snaží zmobilizovať ľudí, aby išli voliť v júnových eurovoľbách. Starší ľudia v ňom zdôrazňujú dôležitosť demokracie v diskusiách s mladými, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Medzi účinkujúcimi je aj takmer 96-ročná Francúzka, ktorá si spomína na inváziu nemeckých vojsk počas druhej svetovej vojny v júni 1940. Vojaci vtedy zastrelili jej matku, ktorá ju ako 12-ročnú vtedy ochránila tak, že si na ňu ľahla.



Vo videu rozpráva aj Holanďan, ktorého otca zavraždili nacisti v koncentračnom tábore Auschwitz. Češka si zase pamätá vpád vojsk Varšavskej zmluvy z augusta 1968. Podľa DPA sú účinkujúcimi aj ďalšie osoby, ktoré zažili dobu hnutí za nezávislosť a demokraciu v strednej a východnej Európe.



Podľa Európskeho parlamentu je cieľom tohto videa inšpirovať k zamysleniu sa nad významom demokracie a hlasovania vo voľbách.



"Prv, než odídem, by som ti chcela odkázať: Ži demokraciu," uviedla 96-ročná Francúzska svojmu vnukovi.



"Postaraj sa o demokraciu, keď odídem," citovala DPA ďalšieho účinkujúceho.



Takmer štvorminútové video s názvom "Use Your Vote" (Využi svoj hlas) je dostupné na stránke together.eu venovanej voľbám do europarlamentu, ktoré sa budú konať 6. až 9. júna, ako aj na platformách YouTube či Instagram. Úryvky z neho budú vysielať aj v televízii.