Európsky parlament:Pokrok Srbska na ceste do EÚ je obmedzený či žiadny

Brusel 9. apríla (TASR) - Pokrok Srbska na jeho ceste do Európskej únie je v kľúčových oblastiach, ako právny štát, sloboda médií, reforma verejnej správy či zosúladenie so zahraničnou politikou EÚ, veľmi obmedzený alebo žiadny. Zhodli sa na tom v stredu poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo Výbore pre zahraničné veci (AFET), informuje TASR podľa správy agentúry HINA.



Členovia AFET správu spravodajcu EP pre Srbsko, chorvátskeho poslanca Tonina Piculu (S&D) schválili 55 hlasmi, 13 bolo proti a osem sa zdržalo hlasovania. O správe sa bude hlasovať na jednom z nadchádzajúcich plenárnych zasadnutí EP v Štrasburgu.



V správe sa uvádza, že dôvodom na obavy sú pretrvávajúce úzke vzťahy Srbska s Ruskom. Pozitívnym krokom je makroekonomická stabilita a fiškálna disciplína krajiny.



„Dlhá politická kríza, ktorú umocňuje nedostatočný pokrok v oblasti základných kritérií, ako je korupcia, právny štát, sloboda médií a volebná reforma, má priamy vplyv na európsku cestu Srbska. Srbsko sa príliš dlho snažilo využívať výhody európskych fondov, pričom zanedbávalo naše základné hodnoty a geopolitickú orientáciu,“ skonštatoval Picula. Doplnil, že proces rozširovania je založený na zásluhách a že pokrok Belehradu môže mať pozitívny vplyv na región.



V správe sa uvádza výzva pre Srbsko, aby preukázalo svoju strategickú orientáciu na EÚ a pevnú politickú vôľu a dôslednosť pri vykonávaní reforiem súvisiacich s politikami EÚ.



Poslanci naliehajú na Úniu, aby prehodnotila rozsah finančnej pomoci pre Belehrad, ak bude naďalej podporovať protidemokratické ideológie a vyhýbať sa zosúladeniu so zahraničnou politikou EÚ. Ide najmä o sankcie EÚ na Rusko pre inváziu na Ukrajinu. Srbsko ako jediná kandidátska krajina sankcie na Rusko odmieta uvaliť, pripomína HINA.



Podľa správy AFET rýchlosť prístupových rokovaní Srbska bude závisieť aj od jeho odhodlania viesť dialóg s Kosovom.



Europoslanci výboru kritizujú Európsku komisiu za údajnú zhovievavosť proti Srbsku napriek tomu, že podľa správy zaostáva v spomínaných oblastiach a má destabilizujúci vplyv na celý región.



Skritizovali aj mieru korupcie v Srbsku. Príslušné úrady vyzvali na úplné a transparentné súdne konanie a vyšetrovanie po páde prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v novembri minulého roka a na nestranné vyšetrenie údajného použitia sonickej zbrane proti demonštrantom počas protestov.



Srbsko požiadalo o členstvo v EÚ v decembri 2009, štatút kandidátskej krajiny mu udelili v marci 2012. Prístupové rokovania sa začali v januári 2014 a doteraz sa otvorili viac ako dve desiatky z 35 prístupových kapitol. V poslednom období sa proces pristupovania výrazne spomalil.