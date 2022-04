Európsky predstaviteľ: Mariupol zakrátko padne do rúk Rusov

Kyjev 19. apríla (TASR) - Ukrajinské prístavné mesto Mariupol môže padnúť do rúk ruských jednotiek v priebehu niekoľkých dní, pričom by mohlo dopadnúť horšie ako Buča, kde ruskí vojaci spáchali masaker na civilistoch, ktorý Kremeľ popiera. V utorok to uviedol nemenovaný európsky predstaviteľ. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Očakávame kompletné zničenie mesta a množstvo obetí z radov civilného obyvateľstva," povedal americkým novinárom európsky predstaviteľ, ktorý nechcel byť menovaný. Ruský prezident Vladimir Putin by do 9. mája mohol podľa neho oznámiť, že Rusi Mariupol oslobodili.



Miestne orgány informovali, že počas obliehania Mariupola prišli o život tisíce ľudí, pričom Rusko dalo posledným ukrajinským obrancom v oceliarni Azovstaľ na výber – buď sa vzdajú, alebo zomrú.



Podľa spomínaného európskeho predstaviteľa je nateraz hlavným cieľom Ruska Luhanská a Donecká oblasť v Donbase a vytvorenie pozemného spojenia medzi východom Ukrajiny a anektovaným polostrovom Krym. To by podľa neho mohlo trvať štyri až šesť mesiacov, potom by sa konflikt mohol dostať do mŕtveho bodu.