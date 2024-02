Európsky satelit ERS-2 po takmer 30 rokoch zanikne v atmosfére Zeme

Londýn 21. februára (TASR) - Priekopnícky európsky satelit ERS-2, ktorý je v štádiu poklesu obežnej dráhy, v stredu vstúpi do atmosféry Zeme, kde dôjde k jeho zániku. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na informácie Európskej vesmírnej agentúry (ESA).



ERS-2 bol druhým satelitom programu diaľkového prieskumu Zeme. Do vesmíru ho vypustili v apríli 1995, štyri roky po jeho sesterskej družici ERS-1. V tom čase boli oba satelity najsofistikovanejšími zariadeniami na pozorovanie Zeme.



ESA vyradila ERS-2 z prevádzky v roku 2011 a začala proces jeho deorbitácie. Po 13 rokoch poklesu obežnej dráhy, najmä vplyvom slnečnej aktivity, sa satelit prirodzene vráti do zemskej atmosféry. Počas návratu sa rozpadne na časti.



Väčšina ERS-2 pri vstupe do atmosféry zhorí, ale ESA napriek tomu monitoruje dopad jeho zvyškov, ktorý sa podľa predpovedí odohrá nad východným pobrežím centrálnej časti Afriky.



Kusy, ktoré "prežijú" pád na pevninu, budú rozptýlené na zemskej dráhe dlhej v priemere stovky kilometrov a širokej niekoľko desiatok kilometrov, takže súvisiace riziká sa považujú za veľmi nízke, uviedla ESA.



Podľa údajov získaných 20. februára úrad ESA pre vesmírne úlomky predpovedá, že návrat satelitu ERS-2 do atmosféry nastane približne o 16.32 h SEČ.



Úrad upozornil, že predpoveď môže byť nepresná o zhruba štyri a pol hodiny pred alebo po danom termíne, a to vďaka nepredvídateľnej slnečnej aktivite, ktorá ovplyvňuje hustotu zemskej atmosféry a teda aj odpor, ktorý satelit "pociťuje".



ERS-2 počas svojej 16-ročnej činnosti priniesol množstvo informácií, ktoré revolučným spôsobom zmenili pohľad vedcov na Zem a chápanie klimatickej zmeny.



Satelit zhromažďoval údaje o ubúdajúcom polárnom ľade, meniacom sa povrchu pevniny, stúpajúcej hladine morí, otepľovaní oceánov a chemickom zložení atmosféry. Pomáhal aj pri monitorovaní prírodných katastrof v odľahlých častiach sveta.