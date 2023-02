Európsky servisný modul Orionu fungoval počas obletu Mesiaca dobre

Brémy 10. februára (TASR) - Európsky modul služieb (ESM) ako dôležitá súčasť kozmickej lode Orion fungoval počas letu okolo Mesiaca dobre. Vo štvrtok to potvrdila spoločnosť Airbus, výrobca ESM. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Solárne články na ESM vygenerovali počas letu o 15 percent viac elektrickej energie, než sa očakávalo. Spotreba paliva bola oproti plánu nižšia asi o 20 percent, oznámil Marc Steckling, šéf vesmírneho výskumu v spoločnosti Airbus. Všetky systémy fungovali dobre a spoľahlivo, niektoré dokonca lepšie, než sa očakávalo.



"Spoločne s Európskou vesmírnou agentúrou dodáva Airbus polovicu kozmickej lode (Orion), ktorá ľudí dostane späť na Mesiac. Vezme ich ďalej do vesmíru než kedykoľvek predtým, a, samozrejme, zabezpečí ich návrat na Zem," povedal Steckling.



Počas bezpilotnej misie Artemis I v decembri 2022 vesmírna loď Orion obletela Mesiac a úspešne sa vrátila na Zem.



Orion tvoria dva hlavné prvky. Modul posádky pre štyroch astronautov vyrába americká spoločnosť Lockheed Martin. Technický modul je zdrojom elektriny, zabezpečuje hlavný pohon kozmickej lode, posádku zásobuje vodou a kyslíkom a reguluje tiež teplotu na palube.



Airbus už vesmírnej agentúre NASA dodal dva moduly ESM a v závode v nemeckých Brémach vyrába ďalšie tri. Každý modul obsahuje viac než 22.000 prvkov a podľa požiadavky NASA by Airbus mal v budúcnosti dodávať jeden ESM ročne.



Oblet Mesiaca bol súčasťou programu Artemis I amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Dlhodobým cieľom je dostať ľudskú posádku na Mesiac a potom aj na Mars. NASA spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), s vesmírnymi agentúrami z Japonska a Kanady a s ďalšími súkromnými spoločnosťami.



Počas misie Artemis II bude na palube Orionu ľudská posádka. Jedným z cieľov bude vytvoriť vesmírnu stanicu Gateway na obežnej dráhe Mesiaca. Počas tretej misie Artemidy má ľudská posádka pristáť v oblasti južného pólu Mesiaca. Neskôr by tam mala vzniknúť základňa pre ďalšie vesmírne lety.