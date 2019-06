Európsky súd odmietol nariadiť Taliansku, aby prijalo loď Sea-Watch

Salvini už skôr označil Sea-Watch 3 za pirátsku loď. Dodal, že by mala migrantov odviezť skôr do Holandska, keďže sa plaví pod holandskou vlajkou, alebo do Nemecka.

Štrasburg 25. júna (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu oznámil, že nenariadi Taliansku prijať loď nemeckej charitatívnej organizácie nazvanú Sea-Watch 3, ktorá uviazla na mori s vyše 40 zachránenými migrantmi na palube. V utorok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Organizácia Sea-Watch sa obrátila na ESĽP s tým, aby zvrátil nariadenie Talianska zakazujúce lodi s migrantmi vojsť do talianskych vôd. Nariadenie vydal krajne pravicový minister vnútra Matteo Salvini.



Súd uviedol, že neexistujú "žiadne mimoriadne vážne a naliehavé dôvody na uplatnenie núdzových krokov", prostredníctvom ktorých by mohol požadovať od Talianska prijatie migrantov.



Rozhodnutie súdu je také aj preto, že Taliansko dovolilo vystúpiť na breh tým najbezbrannejším, najzraniteľnejším migrantom - jedenástim z celkového počtu 53. A tí, čo zostali na palube, podľa názoru súdu nepatria do "kategórií zraniteľných", vysvetlil ESĽP.



Salvini na verdikt súdu zareagoval slovami: "Dokonca aj Európsky súd v Štrasburgu podporuje nariadenie Talianska, zdravý rozum, zákonnosť a spravodlivosť: (talianske) prístavy sú pre obchodníkov s ľuďmi a pre ich komplicov zatvorené."



"Čím menej odchodov člnov na more, tým menej zakotvení, smrti, plytvania peniazmi. Niet cesty späť," dodal Salvini.



Salvini už skôr označil Sea-Watch 3 za "pirátsku loď". Dodal, že by mala migrantov odviezť skôr do Holandska, keďže sa plaví pod holandskou vlajkou, alebo do Nemecka.



Loď vyzdvihla 53 ľudí pri pobreží Líbye 12. júna. Odvtedy talianske úrady umožnili vystúpiť na pobrežie jedenástim zo zachránených migrantov, a to zo zdravotných alebo humanitárnych dôvodov. Ostatných migrantov však Taliansko odmieta prijať.



Kapitánka Sea-Watch 3 Carola Racketeová v utorok už skôr vyhlásila, že je pripravená porušiť nariadenie talianskej vlády nevstupovať do talianskych vôd.



Racketeová pre talianske noviny La Repubblica uviedla: "Budem kormidlovať do talianskych vôd a privediem migrantov do bezpečia na Lampedusu," povedala. Myslela tým ostrov pri pobreží Sicílie, kam privážajú mnoho migrantov zachránených v núdzových, život ohrozujúcich situáciách.



Ak Sea-Watch poruší nariadenia Salviniho, mimovládnej organizácii bude hroziť pokuta 10.000-50.000 eur, ako to v dekréte tento mesiac stanovila talianska vláda.