Európsky súd odsúdil Rusko za riadne nevyšetrenie otravy Navaľného

Štrasburg 6. júna (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) odsúdil v utorok Rusko za to, že riadne nevyšetrilo otravu opozičného lídra Alexeja Navaľného z roku 2020, ktorú Západ považuje za pokus o atentát. TASR správu prevzalo od agentúry AFP.



ESĽP uviedol, že Rusko najmä "nepreskúmalo tvrdenia o možnom politickom motíve pokusu o vraždu, ako aj o prípadnom zapojení štátnych agentov". Súd zároveň jednomyseľne konštatoval, že Rusko porušilo Európsky dohovor o ľudských právach. Odmietlo podľa neho začať trestné konanie vo veci otravy, v dôsledku ktorej Navaľnyj upadol do kómy.



Navaľnyj, jeden z najostrejších kritikov ruského prezidenta Vladimira Putina, pocítil 20. augusta 2020 počas letu na linke Tomsk-Moskva náhlu nevoľnosť. Po núdzovom pristátí ho previezli do nemocnice v Omsku, odkiaľ ho o dva dni neskôr v kóme letecky prepravili do Nemecka, kde strávil mesiac liečením v berlínskej nemocnici Charité. Nemecké úrady po analýze vzoriek odobratých z jeho tela uviedli, že bol otrávený bojovou látkou zo skupiny novičok.



ESĽP teraz informoval, že testy nemeckej vlády poskytli "jednoznačný dôkaz" o prítomnosti novičku v Navaľného organizme. Vyšetrovanie taktiež podľa súdu nedokázalo viesť k zisteniu relevantných skutočností či prípadnému vhodnému potrestaniu zodpovedných osôb. "Preto ho nemožno považovať za adekvátne," dodal ESĽP. Rusku zároveň nariadil zaplatiť Navaľnému ako odškodné 40.000 eur.



Navaľnyj sa zotavil v Nemecku a začiatkom roka 2021 sa vrátil do Ruska, kde ho zadržali priamo na letisku a následne uväznili a začali stíhať. Najprv dostal trest 2,5 roka väzenia za porušenie pravidiel podmienečného trestu. Vlani ho odsúdili na deväťročný trest za podvod a pohŕdanie súdom. V súčasnosti je vo väzení s maximálnym stupňom stráženia 250 kilometrov východne od Moskvy. Navaľnyj, jeho priaznivci aj Západ považujú tieto rozsudky za politicky motivované.



ESĽP je súdna inštitúcia Rady Európy (RE), z ktorej Rusko vlani v marci vylúčili pre inváziu na Ukrajinu. Na súde však dobieha niekoľko tisíc konaní proti Moskve, ktoré sa začali ešte pred stratou členstva. Podľa právnych ustanovení RE je pritom Rusko povinné uplatňovať rozsudky ESĽP vydané v prípadoch predložených tomuto súdu pol roka pre stratou jeho členstva.