Európsky súd pre ľudské práva nariadil Rusku prepustiť Navaľného

Moskva 17. februára (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj v stredu uviedol, že Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) Rusku nariadil, aby ho okamžite prepustilo z väzenia z dôvodu možného ohrozenia jeho života. Informovala o tom agentúra AFP.



Navaľnyj na svojom blogu zverejnil kópiu rozhodnutia súdu, podľa ktorého "má byť s okamžitou platnosťou prepustený". ESĽP pre AFP potvrdil toto rozhodnutie, ktoré má byť čoskoro zverejnené.



Navaľnyj, najvýznamnejší domáci kritik ruského prezidenta Vladimira Putina, sa 17. januára po liečení z otravy vrátil z Nemecka do Ruska. Okamžite po prílete ho zadržali a následne umiestnili do väzby. Neskôr 2. februára mu súd zmenil triapolročný podmienečný trest v kauze Yves Rocher na nepodmienečný. Navaľnyj by tak mal vo väzení stráviť dva roky a osem mesiacov po odpočítaní času stráveného v domácom väzení počas vyšetrovania kauzy.



Zadržanie a odsúdenie Navaľného podnietili v Rusku vlnu protestov. Použitie sily pri potlačení úradmi nepovolených masových zhromaždení na jeho podporu vyvolalo aj rázne odsúdenie zo strany Západu a úvahy o uvalení sankcií voči Moskve.