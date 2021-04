Európsky súd pre ľudské práva sa pýta Ruska na Navaľného

Brusel/Štrasburg 20. apríla (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zaslal v pondelok Ruskej federácii otázky týkajúce sa väzenských podmienok opozičného politika Alexeja Navaľného.



Tlačová agentúra AFP v utorok uviedla, že súdny orgán Rady Európy (RE) tak urobil len niekoľko hodín po tom, ako ruské orgány oznámili, že Navaľnyj bol hospitalizovaný, pričom jeho prívrženci v Rusku tvrdia, že väznený politik sa vo väzení dostal do situácie, keď bojuje o svoj život.



Dianie okolo hlavného kritika ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý je v Rusku väznený od začiatku februára tohto roku a už tri týždne drží hladovku, prispieva k zvyšovaniu diplomatického napätia medzi Ruskom a Európskou úniou.



ESĽP v tejto súvislosti zaslal ruskej vláde niekoľko otázok týkajúcich sa osudu väzneného politika - vrátane tej, či jeho pobyt vo väzení neporušuje jeho právo na život.



Súdny orgán Rady Európy, ktorej členom je aj Ruská federácia, sa v zaslanom liste rovnako zaujímal, do akej miery sú väzenské podmienky Navaľného a zaobchádzanie, ktorému je vystavený, v súlade s ustanoveniami Európskeho dohovoru o ľudských právach týkajúcich sa "práva na život" a "zákazu mučenia".



ESĽP už vo februári tohto roku požadoval prepustenie Navaľného s tvrdením, že jeho život je v ohrození, keďže vlani v auguste sa stal obeťou otravy, z čoho on osobne obviňuje Kremeľ.



Európska únia medzitým vyzvala ruské orgány, aby Navaľnému umožnili "okamžitý prístup" k lekárom, ktorým dôveruje, a odkázala, že Rusko je za zdravotný stav väzneného Navaľného priamo zodpovedné.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)