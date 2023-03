Európsky súd: Taliansko musí zaplatiť odškodné tuniským utečencom

Paríž 31. marca (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) nariadil vo štvrtok Taliansku zaplatiť odškodné štyrom tuniským utečencom, ktorých zachránili na mori, previezli na ostrov Lampedusa a potom naspäť deportovali do Tuniska. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Taliansko porušilo zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania zakotvený v Európskom dohovore o ľudských právach, taktiež právo na slobodu a bezpečnosť, ako aj zákaz hromadného vyhostenia cudzincov, rozhodol súd so sídlom v Štrasburgu.



Štvorica sťažovateľov vyplávala z Tuniska na provizórnom člne v októbri 2017. Na mori mali problémy a zachránila ich talianska loď, ktorá ich odviezla na Lampedusu.



"Umiestnili ich tam na desať dní, počas ktorých nemohli odísť a komunikovať s úradmi. Tamojšie podmienky boli neľudské a ponižujúce," dodal v rozsudku ESĽP.



Štyroch utečencov spolu s ďalšími 40 osobami odviezli neskôr na letisko, kde mali podpísať dokumenty, ktorým nerozumeli. Išlo o zamietnutie ich vstupu na územie krajiny vydané políciou.



Sťažovatelia uviedli, že ich potom letecky previezli do Palerma na Sicílii, odkiaľ ich násilne premiestnili do Tuniska. Taliansko musí každému z nich zaplatiť odškodné vo výške 8500 eur a 4000 eur ako náhradu ich výdavkov.