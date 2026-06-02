Európsky súd vyčíta Srbsku zákaz protestu
Autor TASR
Štrasburg 2. júna (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva v utorok rozhodol, že srbská vláda porušila slobodu prejavu, keď zakázala protest počas návštevy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v roku 2016. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na súd v Štrasburgu sa obrátilo srbsko-čínske priateľské združenie FDH, ktorému Belehrad zabránil usporiadať demonštráciu na podporu duchovného hnutia Fa-lun Kung. To je v Číne zakázané od roku 1999 za organizovanie protestov proti vládnucej komunistickej strane.
Srbská vláda odôvodnila zákaz demonštrácie počas návštevy čínskeho prezidenta hrozbou pre verejný poriadok. Súd pri Rade Európy ale skonštatoval, že tento dôvod bol čisto špekulatívny a že Srbsko porušilo článok 11 Európskeho dohovoru o ľudských právach týkajúci sa slobody prejavu.
Návšteva Si Ťin-pchinga v Srbsku v roku 2016 bola prvou návštevou čínskeho prezidenta v tejto krajine za viac ako tri desaťročia. Si Srbsko opäť navštívil v roku 2024. Srbský prezident Aleksandar Vučič bol zase minulý týždeň v Pekingu. AFP označuje Srbsko ako jedného z najbližších európskych spojencov Číny.
