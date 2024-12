Európsky týždeň rodovej rovnosti hovorí o ženách v digitálnom svete

Brusel 10. decembra (TASR) - V týždni od 9. do 15. decembra diskutujú pracovné výbory a delegácie Európskeho parlamentu (EP) o tom, ako posilniť postavenie žien v digitálnom svete. Debaty prebiehajú v rámci piateho Európskeho týždňa rodovej rovnosti, informuje bruselský spravodajca TASR.



Europarlament v správe pre médiá pripomenul, že piaty Európsky týždeň rodovej rovnosti bude zahŕňať niekoľko diskusií a podujatí v rámci spoločnej témy "Digitálny svet: Bezpečnosť a posilnenie postavenia".



Europoslanci sa na sérii podujatí budú zaoberať otázkami rodovej rovnosti v rôznych oblastiach politiky. Zamerajú sa na príležitosti, ako aj výzvy, ktorým čelia ženy v online prostredí. Za týždeň rodovej rovnosti zodpovedá podpredsedníčka EP, talianska europoslankyňa Antonella Sbernová zo skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR).



Pred samotným podujatím predsedníčka EP Roberta Metsolová vyzdvihla nedávne legislatívne úspechy EÚ v oblasti rodovej rovnosti vrátane smernice o násilí páchanom na ženách. Podľa jej slov môže ísť úsilie v prospech rodovej rovnosti ešte ďalej tým, že sa zameria na vzdelávanie žien a dievčat v oblasti digitálnych zručností a STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika), a tiež tým, že sa zlepší ich bezpečnosť v online a offline priestoroch.



"Európsky parlament sa zaviazal dosiahnuť spravodlivú a rovnú Európu pre všetkých. Každá žena sa musí cítiť bezpečne a vykonávať svoje právomoci kdekoľvek, či už offline, alebo online," zdôraznila Metsolová.



Viacero podujatí pripravil aj Výbor EP pre práva žien a rodovú rovnosť. Vo štvrtok (12. 12.) spolu s Výborom EP pre občianske slobody napríklad organizuje diskusie o tom, ako zabezpečiť rodovú rovnosť a práva žien v digitálnom svete.



Rovnako vo štvrtok by riaditeľka Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) Carlien Scheeleová mala na pôde EP predstaviť najnovší Index rodovej rovnosti.



V stredu (11. 12.) podpredsedníčka EP a poľská europoslankyňa Ewa Kopaczová, ktorá šéfuje skupine na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť a rozmanitosť, bude spolu so španielskym expremiérom Josém Luisom Rodríguezom Zapaterom viesť online diskusiu o odstránení násilia páchaného na ženách a posilnení ich postavenia v digitálnom svete. Do tejto diskusie sa videoposolstvom zapojí aj výkonná riaditeľka Europolu Catherine De Bolleová.