Európsky úrad práce podporuje spravodlivú pracovnú mobilitu v EÚ

Brusel 26. mája (TASR) - Európsky úrad práce (ELA), ktorý má sídlo v Bratislave, zohráva kľúčovú úlohu pri spravodlivej pracovnej mobilite v rámci EÚ. Oznámila to v pondelok Európska komisia (EK) v rámci hodnotenia prvých piatich rokov činnosti ELA. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že viac ako 14 miliónov občanov EÚ pracuje a žije v inom členskom štáte, ako je ich vlastný, a preto podpora spravodlivej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia zo strany ELA zostáva kľúčová.



V rokoch 2019 až 2023 pomáhala ELA členským štátom pri 168 cezhraničných inšpekciách práce, pričom kontrolovala situáciu viac ako 13.500 pracovníkov vo vysoko rizikových odvetviach, ako je doprava, stavebníctvo a poľnohospodárstvo.



„ELA zohral kľúčovú úlohu pri posilňovaní spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi. Uľahčil a podporil zosúladené a spoločné inšpekcie týkajúce sa vysielaných a iných mobilných pracovníkov v rôznych odvetviach, pričom niektorí z nich boli spolu so sociálnymi partnermi identifikovaní za najzraniteľnejších z hľadiska sociálnych podvodov a zneužívania,“ uvádza sa v hodnotení eurokomisie.



Podľa tohto dokumentu ELA zlepšil prístup pracovníkov, zamestnávateľov a sociálnych partnerov k informáciám o mobilite pracovnej sily. Organizoval podujatia s členskými štátmi s cieľom zvýšiť informovanosť o druhu podpory, ktorú poskytuje, a predstaviť oblasti svojej činnosti.



Výkonná podpredsedníčka EK pre sociálne práva a zručnosti, kvalitné pracovné miesta a pripravenosť Roxana Minzatuová v správe pre médiá uviedla, že mobilní pracovníci si zaslúžia rovnaké zaobchádzanie, spravodlivé pracovné podmienky a riadnu sociálnu ochranu.



„Vítam hodnotenie Európskej komisie, ktoré ukazuje pridanú hodnotu ELA pri podpore spravodlivej pracovnej mobility v rámci EÚ a pri zabezpečovaní dodržiavania pravidiel EÚ. Jasne poukazuje na potrebu ďalšieho posilnenia úradu, a to aj prehodnotením jeho mandátu,“ uviedla Minzatuová. To je podľa nej dôvod, prečo EK začiatkom roku 2026 príde s návrhom na posilnenie mandátu ELA ako súčasť širšieho balíka spravodlivej pracovnej mobility.



V hodnotení EK sa identifikujú oblasti na zlepšenie vrátane posilnenia kompetencií v oblasti zosúladených a spoločných inšpekcií alebo riešenia situácií týkajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci EÚ, kapacity na spracovanie osobných údajov alebo zjednodušenia a uľahčenia prístupu k mediačnému postupu.



Európsky orgán práce bol zriadený v júli 2019 s cieľom zabezpečiť spravodlivé, jednoduché a efektívne presadzovanie pravidiel EÚ v oblasti mobility pracovnej sily a sociálneho zabezpečenia. Komisia musí každých päť rokov vyhodnotiť výkonnosť ELA a poskytnúť kritické hodnotenie práce a účinnosti agentúry.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)