Európsky vírusový archív získal štatút neziskovej organizácie

Bratislava 28. apríla (TASR) - Európsky vírusový archív (EVA), ktorého zakladajúcim členom je aj Biomedicínske centrum (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV), získal oficiálny štatút medzinárodnej neziskovej organizácie podľa belgického práva. TASR o tom v pondelok informovala PR manažérka BMC SAV Ela Rybárová.



Právny štatút AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif) bol nedávno schválený belgickým kráľovským dekrétom. Cieľom EVA je uľahčovať pripravenosť na pandémie, zlepšovať ich zvládanie a podporovať spoluprácu v oblasti virologického výskumu.



„Toto konzorcium bolo úspešným riešiteľom troch európskych projektov. Právny štatút neziskovej organizácie nám otvorí dvere k novým zdrojom financovania, dlhodobej udržateľnosti a stabilite,” uviedol Boris Klempa, zodpovedný riešiteľ za BMC SAV a člen predstavenstva EVA.



Členmi organizácie EVA-AISBL je štrnásť inštitúcií so širokým spektrom odborných znalostí v oblasti virológie. Ide o agentúry verejného zdravia, akademické inštitúcie, veterinárne ústavy a výskumné centrá v siedmich európskych krajinách – Francúzsko, Nemecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko a Taliansko.



EVA-AISBL je jediná výskumná infraštruktúra na svete, ktorá sa od roku 2008 venuje zhromažďovaniu, charakterizácii, výrobe a distribúcii vírusov a vírusových produktov na podporu virologického výskumu, doplnila Rybárová.



Podľa jej slov zhromažďuje jedinečné zbierky vrátane vysokorizikových a nových patogénov a poskytuje výskumníkom zo sektora zdravotníctva etický a spravodlivý prístup ku kvalitným vírusovým zdrojom, ako sú vírusové kmene, diagnostické nástroje a referenčný materiál. BMC SAV prispieva svojimi zbierkami rastlinných vírusov, ako aj vírusov prenášaných článkonožcami a hlodavcami.



Najbližším cieľom organizácie je dostať sa do plánov Európskeho strategického fóra o výskumnej infraštruktúre (ESFRI), čo by do budúcnosti zabezpečilo stabilné financovanie. V tejto snahe organizáciu EVA-AISBL podporilo aj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.