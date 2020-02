Európsky výbor regiónov si zvolí nové vedenie

Brusel 10. februára (TASR) - Európsky výbor regiónov (VR) si v stredu (12.2) zvolí nové predsedníctvo na ďalšie päťročné funkčné obdobie. Uvádza sa to v pondelkovej tlačovej správe tohto poradného orgánu EÚ.



Na plenárnom zasadnutí VR, ktoré sa uskutoční v dňoch 11. - 13. februára, dôjde k voľbe nového predsedu a prvého podpredsedu a bude vytvorených šesť tematických komisií. Po voľbách nového predsedníctva členovia Výboru regiónov predstavia mandát na rokovania v rámci pripravovanej Konferencii o budúcnosti Európy.



Kandidátom na nového predsedu VR je guvernér gréckej provincie Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas, ktorého nominovala Európska ľudová strana (EPP). Strana európskych socialistov (PES), druhá najsilnejšia skupina v tejto inštitúcii, na post prvého podpredsedu VR nominovala guvernéra portugalských Azor Vasca Cordeiru.



Predsedu a prvého podpredsedu v politickom vedení VR, v Konferencii predsedov, doplnia šéfovia šiestich politických skupín zastúpených v tejto inštitúcii: okrem ľudovcov a socialistov sú to aj liberáli z Obnovme Európu, Európski konzervatívci a reformisti (ECR), Európska aliancia (EA) a po prvýkrát aj skupina Zelených.



Pôjde o prvé plenárne zasadnutie Výboru regiónov, založeného v roku 1994, bez členov zastupujúcich regióny Spojeného kráľovstva. Pred brexitom mal Výbor regiónov 350 členov, z toho 24 zo Spojeného kráľovstva. Tri z britských kresiel boli pridelené krajinám, ktorých delegácie boli po vstupe Chorvátska do EÚ v roku 2013 znížené: Cyprus, Estónsko a Luxembursko.



Členovia Výboru regiónov sú vyberaní podľa vnútroštátnych pravidiel a potvrdzujú ich národné vlády a Rada EÚ.



