Európskym hlavným mestom kultúry budú v roku 2028 České Budějovice

Praha 30. júna (TASR) - Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2028 budú za ČR České Budějovice. Kandidátov posudzovala medzinárodná odborná porota a výsledok hodnotenia oznámilo v piatok české ministerstvo kultúry, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



České Budějovice zvíťazili v konkurencii Brna, Broumova a Liberca.



"Hoci titul môže niesť len jedno mesto, som presvedčený, že sama účasť v takejto súťaži je pre všetkých veľkou a nenahraditeľnou skúsenosťou aj impulzom do ďalšej kreatívnej práce," komentoval vyhlásenie český minister kultúry Martin Baxa. Vláda na jeho návrh podporí víťazné mesto čiastkou 480 miliónov korún (približne 20 miliónov eur).



Spoločne s Českými Budějovicami ponesie v roku 2028 titul Európskeho hlavného mesta kultúry aj jedno francúzske mesto a jedno mesto z krajín Európskeho združenia voľného obchodu alebo krajiny uchádzajúcej sa o vstup do EÚ. Z Francúzska sa do užšieho výberu dostali Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier a Rouen, víťaz má byť známy koncom tohto roka.



Cieľom projektu je zdôrazniť bohatstvo, rozmanitosť a tradície európskych kultúr. Akcia má podľa organizátorov tiež vyzdvihnúť to, že pri tvorbe a šírení kultúry zohrávali európske mestá vždy významnú rolu. Počas takmer 40-ročnej histórie sa projekt stal nástrojom nielen ekonomického, ale aj kultúrneho a sociálneho rozvoja zapojených miest.