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Európu a Severnú Ameriku ničia požiare, celosvetovo ich však ubúda

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Lietadlo typu De Havilland Canada Dash 8-400 zhadzuje hasiacu zmes počas hasenia lesných požiarov neďaleko obce Saint-Jean-d'Illac na juhozápade Francúzska. Foto: TASR/AP

Odborníci vysvetľujú, že tieto zdanlivo protichodné javy prebiehajú súčasne kvôli vplyvu ľudskej činnosti na planétu.

Autor TASR
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Ottawa 29. júla (TASR) - Hoci sa tohtoročné leto na celom svete nesie v znamení požiarov, kľúčové globálne štatistiky lesných požiarov v skutočnosti dosahujú rekordné minimá. Zatiaľ čo v Európe a Severnej Amerike naberajú požiare na extrémnosti, celosvetový pokles je dôsledkom najmä efektívnejšej kontroly ohňa v Afrike a v Ázii, informuje TASR na základe stredajšej správy agentúry AP.

Odborníci vysvetľujú, že tieto zdanlivo protichodné javy prebiehajú súčasne kvôli vplyvu ľudskej činnosti na planétu. Podľa vedca Mikea Flannigana z kanadskej univerzity Thompson Rivers University ide o zdanlivý paradox, obe tvrdenia sú však pravdivé.

Lesný požiar v Španielsku je s rozlohou viac než 500 štvorcových kilometrov najväčším zaznamenaným v histórii krajiny. Celkovo v Európe zhorelo len o niečo menej územia než počas doterajšieho historického maxima z minulého roka.

V Kanade a USA je rozloha spálenej pôdy minimálne o 25 percent vyššia ako 10-ročný priemer a viac než dvojnásobná v porovnaní s obdobím pred niekoľkými desaťročiami. Dym z týchto požiarov zasiahol celé časti kontinentov a rapídne zhoršil kvalitu ovzdušia.

Program Európskej únie pre pozorovanie Zeme Copernicus zaznamenal začiatkom júla historicky najnižšie globálne emisie z požiarov, čo je kľúčový ukazovateľ ich výskytu. Emisie uhlíka z horenia dosiahli najnižšiu úroveň od začiatku satelitných meraní pred takmer 25 rokmi, čo predstavuje zhruba polovicu hodnôt zo začiatku tohto tisícročia. Vedec Mark Parrington z centra Copernicus uviedol, že za tým stojí zmena poľnohospodárskych postupov, lepší manažment požiarov a migrácia obyvateľstva.

Viac ako tri štvrtiny globálnych emisií z horenia vegetácie pochádzajú tradične z Afriky a Ázie, zatiaľ čo na Severnú Ameriku a Európu pripadá menej než jedna osmina. Na afrických savanách v minulosti každoročne horeli obrovské plochy trávnatých porastov.

John Abatzoglou z Kalifornskej univerzity v Merced však upozorňuje, že s rozširovaním plôch na bývanie a poľnohospodárstvo ľudia tieto požiare obmedzujú a vytvárajú bariéry proti ich šíreniu. V Ázii a v oblasti Amazónie sa oheň zas často využíva na zámerné čistenie pôdy.

V Severnej Amerike a Európe sa človek na extrémnych požiaroch podieľa iným spôsobom – klimatické zmeny spôsobuje spaľovanie uhlia, ropy a plynu. Podľa expertov vyššie teploty spôsobujú rýchlejšie vysušovanie pôdy a predlžujú obdobie požiarov.

Aktivita požiarov sa v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne ešte zhorší v dôsledku formujúceho sa mimoriadne silného javu El Nio, ktorý ovplyvní najmä tropické oblasti, tropické pralesy v Amazónii, ako aj juhovýchodnú Áziu a západné Tichomorie. Bez ohľadu na tento jav však vedci varujú, že zasiahnuté regióny v Severnej Amerike a v Európe budú musieť urýchlene zlepšiť plánovanie, adaptáciu a zaviesť preventívne riadené vypaľovanie prebytočného porastu. Podľa vedkyne Jennifer Balchovej z Coloradskej univerzity otázkou už totiž nie je to, či krajina začne horieť, ale kedy sa tak stane, dodáva AP.
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