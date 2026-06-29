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Európu sužujú rekordné horúčavy, Balkán je v strehu pred požiarmi
Hoci v častiach západnej Európy horúčavy ustupovali, na východe kontinentu sa v pondelok očakával opätovný vzostup teplôt.
Autor TASR
Belehrad/Sarajevo 29. júna (TASR) - Európu zasiahla vlna rekordných horúčav. Oblasť Balkánu bola v pondelok v pohotovosti pred spaľujúcimi teplotami, ktoré spôsobili lesné požiare, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Hoci v častiach západnej Európy horúčavy ustupovali, na východe kontinentu sa v pondelok očakával opätovný vzostup teplôt. V Chorvátsku, podobne ako vo väčšine ostatných balkánskych krajín, varovali úrady pred nebezpečnými podmienkami.
Bosna a Hercegovina spolu s Albánskom predpovedajú teploty dosahujúce až 40 stupňov Celzia. Hasiči po dňoch boja s požiarom na skládke odpadu neďaleko bosnianskeho mesta Mostar, z ktorej sa od minulého týždňa šíril do okolia štipľavý dym, oznámili, že plamene sa im už zväčša podarilo uhasiť. Pohotovostné tímy na iných miestach takisto pracovali na zvládnutí požiarov, ktoré vypukli počas víkendu, žiadny z nich však nepovažovali za život ohrozujúci.
Kosovský meteorologický úrad uviedol, že teploty by mali v pondelok vyvrcholiť na úrovni 38 stupňov Celzia. Zraniteľným skupinám obyvateľstva odporučil, aby počas dňa radšej nevychádzali von.
Spaľujúce podmienky prinútili viaceré vlády prijať v uplynulých dňoch núdzové opatrenia, ako napríklad zákaz predaja alkoholu v Paríži či rušenie veľkých podujatí pod holým nebom. Na Balkáne však zatiaľ žiadne podobné opatrenia verejne neoznámili, a to aj napriek výzvam odborových zväzov v Severnom Macedónsku, aby vláda zakročila a chránila pracovníkov.
Chorvátski meteorológovia uviedli, že už v utorok večer sa očakáva príchod búrkového frontu, ktorý bude sprevádzať výdatný dážď a silné búrky. Hoci táto zmena prinesie koncom týždňa väčšine regiónu aspoň čiastočnú úľavu od takmer rekordných hodnôt, teploty by mali aj naďalej zostať vysoké, pripomenula AFP.
Podľa vedcov z vedeckej iniciatívy World Weather Attribution (WWA) ide o najsmrtiacejšiu a najvlhkejšiu júnovú vlnu horúčav, akú kedy v Európe zaznamenali. Bez klimatických zmien by podľa nich bola v júni „prakticky nemožná“. Absolútne teplotné rekordy padli v Českej republike, v Nemecku a v Poľsku, ako aj júnové rekordy v Spojenom kráľovstve a vo Švajčiarsku.
Hoci v častiach západnej Európy horúčavy ustupovali, na východe kontinentu sa v pondelok očakával opätovný vzostup teplôt. V Chorvátsku, podobne ako vo väčšine ostatných balkánskych krajín, varovali úrady pred nebezpečnými podmienkami.
Bosna a Hercegovina spolu s Albánskom predpovedajú teploty dosahujúce až 40 stupňov Celzia. Hasiči po dňoch boja s požiarom na skládke odpadu neďaleko bosnianskeho mesta Mostar, z ktorej sa od minulého týždňa šíril do okolia štipľavý dym, oznámili, že plamene sa im už zväčša podarilo uhasiť. Pohotovostné tímy na iných miestach takisto pracovali na zvládnutí požiarov, ktoré vypukli počas víkendu, žiadny z nich však nepovažovali za život ohrozujúci.
Kosovský meteorologický úrad uviedol, že teploty by mali v pondelok vyvrcholiť na úrovni 38 stupňov Celzia. Zraniteľným skupinám obyvateľstva odporučil, aby počas dňa radšej nevychádzali von.
Spaľujúce podmienky prinútili viaceré vlády prijať v uplynulých dňoch núdzové opatrenia, ako napríklad zákaz predaja alkoholu v Paríži či rušenie veľkých podujatí pod holým nebom. Na Balkáne však zatiaľ žiadne podobné opatrenia verejne neoznámili, a to aj napriek výzvam odborových zväzov v Severnom Macedónsku, aby vláda zakročila a chránila pracovníkov.
Chorvátski meteorológovia uviedli, že už v utorok večer sa očakáva príchod búrkového frontu, ktorý bude sprevádzať výdatný dážď a silné búrky. Hoci táto zmena prinesie koncom týždňa väčšine regiónu aspoň čiastočnú úľavu od takmer rekordných hodnôt, teploty by mali aj naďalej zostať vysoké, pripomenula AFP.
Podľa vedcov z vedeckej iniciatívy World Weather Attribution (WWA) ide o najsmrtiacejšiu a najvlhkejšiu júnovú vlnu horúčav, akú kedy v Európe zaznamenali. Bez klimatických zmien by podľa nich bola v júni „prakticky nemožná“. Absolútne teplotné rekordy padli v Českej republike, v Nemecku a v Poľsku, ako aj júnové rekordy v Spojenom kráľovstve a vo Švajčiarsku.