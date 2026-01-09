< sekcia Zahraničie
EURÓPU ZASIAHLA BÚRKA GORETTI: Zatvárajú školy a kolabuje doprava
Britský meteorologický úrad vydal pre juhozápad Anglicka na štvrtok najvyšší stupeň výstrahy, v ktorom varoval pred silným vetrom s rýchlosťou až 160 kilometrov za hodinu.
Londýn 9. januára (TASR) - Európu zasiahla hlboká tlaková níž Goretti, ktorá už spôsobuje silný vietor a sneženie a prinesie aj mrazivé teploty. Nepriaznivé počasie vo štvrtok postihlo juhozápad Anglicka a Wales, v noci na piatok hlásili jeho účinky aj vo Francúzsku. V najbližších dňoch meteorológovia očakávajú rozšírenie tlakovej níže do ďalších častí kontinentu vrátane Nemecka. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP a stanice BBC.
Britský meteorologický úrad vydal pre juhozápad Anglicka na štvrtok najvyšší stupeň výstrahy, v ktorom varoval pred silným vetrom s rýchlosťou až 160 kilometrov za hodinu. Taktiež vyzval ľudí, aby sa vyhýbali pobrežným oblastiam, kde sa môžu tvoriť veľké prívalové vlny. Vo Walese a na ostrove Jersey už medzičasom oznámili výpadky elektriny, uvádza BBC.
Úrad tiež vydal oranžové varovanie pred silným snežením pre Wales a centrálnu a severnú časť Anglicka. Tlaková níž by mala prejsť stredným Anglickom, kde má v priebehu pár hodín napadať až 30 centimetrov snehu. Britská železničná spoločnosť National Rail tiež vyzvala ľudí, aby sa vyhli cestovaniu, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
Očakáva sa, že Goretti v piatok opustí britské pobrežie a následne zasiahne ďalšie časti severozápadnej Európy.
V severnej časti francúzskeho departementu Manche má vietor dosiahnuť podobnú rýchlosť ako v Anglicku. Školy tam preto zostanú v piatok zatvorené.
„Zostaňte v úkryte a nikam nejazdite,“ varovala prefektúra Manche na platforme X a vyzvala svojich obyvateľov, aby si pripravili núdzové osvetlenie a zásoby pitnej vody.
Podľa nemeckej meteorologickej služby (DWD) môže na severe krajiny napadnúť až 15 centimetrov snehu. Teploty môžu cez víkend v niektorých oblastiach klesnúť až na mínus 20 stupňov Celzia, uviedol pre agentúru AFP meteorológ DWD Andreas Walter.
Národná železničná spoločnosť Deutsche Bahn varovala, že v najbližších dňoch môže dôjsť k výrazným meškaniam vlakov. Niektoré nemecké oblasti vrátane Hamburgu a Brém oznámili, že školy budú v piatok zatvorené.
Podľa DWD by mala tlaková níž pretrvať do soboty, pričom sneženie by malo ustáť až v pondelok.
Walter povedal, že v prípade Goretti ide o výnimočný úkaz v porovnaní s poslednými niekoľkými rokmi, keďže tie boli miernejšie, čo je podľa neho „dôsledok zmeny klímy“.
Búrka Goretti prerušila dodávky elektriny pre 380.000 domácností
Po búrke Goretti, ktorá sa v noci na piatok prehnala severným Francúzskom, nemá elektrickú energiu približne 380.000 francúzskych domácností. Varovania pred výkyvmi počas vydali aj v Británii. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Prevažná väčšina postihnutých domácností sa nachádzala v severnej Normandii, uviedol dodávateľ elektrickej energie spoločnosť Enedis; postihnutí sú tiež obyvatelia v Bretónsku, Pikardii a Ile-de-France.
Meteorológovia vo Francúzsku a Británii vydali varovania pred nepriaznivým počasím a vyzvali ľudí, aby zostali vo svojich domovoch. V noci bol na severozápade Francúzska zaznamenaný náraz vetra s rýchlosťou až 213 kilometrov za hodinu.
Víchrica vyvracala stromy vo viacerých regiónoch, pričom najmenej jeden sa zrútil na obytné budovy v regióne Seine-Maritime. K zraneniam však nedošlo.
V niektorých častiach Británie sa očakával nárazový vietor s rýchlosťou až 160 kilometrov. Meteorologický úrad vydal výstrahu pred snežením vo Walese, strednom Anglicku a v niektorých častiach severného Anglicka. Britské železnice očakávajú problémy v doprave, a vyzvali ľudí, aby sa vyhli cestovaniu, ak to nie je nevyhnutné.
Súčasné extrémne poveternostné podmienky v Európe si vyžiadali najmenej osem obetí. Doteraz poslednou je muž z Albánska, jeho našli v zaplavenej oblasti po niekoľkých dňoch silného sneženia a prívalových dažďov.
