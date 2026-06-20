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Európu zasiahli horúčavy, Francúzsko zvolalo krízové zasadnutie
Očakáva sa, že teploty dosiahnu vrchol v pondelok a je možné, že vyrovnajú historické maximá.
Autor TASR
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Paríž 20. júna (TASR) - Veľkú časť Európy zasiahli v sobotu obrovské horúčavy a teploty v mnohých krajinách stúpali k rekordným hodnotám. Francúzska vláda v reakcii na ne zvolala mimoriadne zasadnutia a úrady v takmer celom Nemecku vydali varovania. V Taliansku spôsobili vysoké teploty ťažkosti turistom aj miestnym obyvateľom. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.
Francúzsky premiér Sébastien Lecornu mal v sobotu zvolať krízové zasadnutie po tom, ako národná meteorologická agentúra Meteo France varovala, že horúčavy budú pretrvávať aj do budúceho týždňa.
Podľa predpovedí by mohli teploty v nedeľu dosiahnuť 39 až 40 stupňov Celzia a budú sa tiahnuť od juhozápadu cez región Île-de-France až do Burgundska. V niektorých oblastiach sa môžu teploty vyšplhať až na 41 stupňov Celzia.
Očakáva sa, že teploty dosiahnu vrchol v pondelok a je možné, že vyrovnajú historické maximá.
V Nemecku platili výstrahy pred horúčavami skoro v každom regióne, pričom teploty dosahovali takmer 38 stupňov Celzia. Meteorologická služba DWD vystríhala pred možnými silnými búrkami.
Vedci pripisujú čoraz častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav v Európe klimatickým zmenám. Upozorňujú aj na zdravotné dôsledky či narušenia hospodárstva, ktoré môžu vyvolať, píše Reuters.
Francúzsky premiér Sébastien Lecornu mal v sobotu zvolať krízové zasadnutie po tom, ako národná meteorologická agentúra Meteo France varovala, že horúčavy budú pretrvávať aj do budúceho týždňa.
Podľa predpovedí by mohli teploty v nedeľu dosiahnuť 39 až 40 stupňov Celzia a budú sa tiahnuť od juhozápadu cez región Île-de-France až do Burgundska. V niektorých oblastiach sa môžu teploty vyšplhať až na 41 stupňov Celzia.
Očakáva sa, že teploty dosiahnu vrchol v pondelok a je možné, že vyrovnajú historické maximá.
V Nemecku platili výstrahy pred horúčavami skoro v každom regióne, pričom teploty dosahovali takmer 38 stupňov Celzia. Meteorologická služba DWD vystríhala pred možnými silnými búrkami.
Vedci pripisujú čoraz častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav v Európe klimatickým zmenám. Upozorňujú aj na zdravotné dôsledky či narušenia hospodárstva, ktoré môžu vyvolať, píše Reuters.