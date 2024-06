Euroskeptik Nigel Farage bude kandidovať v parlamentných voľbách

Londýn 3. júna (TASR) - Nigel Farage nakoniec bude kandidovať v júlových voľbách do britského parlamentu, hoci to pôvodne vylúčil. Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii s tým, že kandidovať bude za protiimigračnú stranu Reform UK. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



Farage si svoje rozhodnutie rozmyslel, pretože "nemôžem sklamať tie milióny ľudí", ktorí ho podporovali v predchádzajúcich voľbách a referendách.



Tento krok zvyšuje tlak na premiéra Rishiho Sunaka, ktorého slabnúci konzervatívci si nemôžu dovoliť stratu hlasov na pravej strane spektra. Reformnej strane predpovedajú prieskumy 11-percentný volebný výsledok, ktorý by v prípade potvrdenia pri volebných urnách mohol rozdeliť pravicové hlasy a pripraviť konzervatívcov o kľúčové kreslá potrebné na opätovné víťazstvo vo voľbách.



"Skutočne verím, že môžeme získať viac hlasov ako Konzervatívna strana. Sú na pokraji totálneho kolapsu," uviedol 60-ročný euroskeptik. Ako však dodal, hlasy chce zobrať aj Labouristickej strane, hoci pripustil jej volebné víťazstvo.



Farage patril k iniciátorom vystúpenia Británie z EÚ a neuspel pri svojich predchádzajúcich siedmich pokusoch stať sa poslancom britského parlamentu. V minulosti bol poslancom Európskeho parlamentu v Bruseli.