Euroskeptik Simion získal väčšinu hlasov rumunskej diaspóry

Bukurešť 5. mája (TASR) - Euroskeptický kandidát George Simion vyhral prvé kolo prezidentských volieb v Rumunsku aj v diaspóre, kde mu svoje hlasy odovzdalo 60,99 percent voličov. Na druhom mieste s 25 percentami hlasov skončil nezávislý kandidát a primátor Bukurešti Nicušor Dan.



Vyplýva to z údajov zverejnených v pondelok ráno na webovej stránke Stáleho volebného úradu (AEP) po vyhodnotení 964 z celkovo 965 protokolov z volebných miestností v zahraničí, informovala agentúra Agerpres, píše TASR.



Dan zvíťazil v 68 z 94 krajín, kde sa v nedeľu hlasovalo. Simion mal najviac podporovateľov v západnej Európe, severských krajinách, niekoľkých krajinách Blízkeho východu, ako aj v Rusku, na Ukrajine a v Bielorusku.



Podľa agentúry Reuters Simion v kampani a voľbách ťaží z vlny hnevu obyvateľstva voči mainstreamovým lídrom, je proti vojenskej pomoci susednej Ukrajine, kritizuje vedenie EÚ a hovorí, že je spojený s hnutím Make America Great Again prezidenta USA Donalda Trumpa.



„Sme trumpistická strana, ktorá bude vládnuť Rumunsku a ktorá z Rumunska urobí silného partnera v NATO a silného spojenca Spojených štátov,“ povedal Simion zahraničným médiám v nedeľu krátko pred zatvorením volebných miestností.



Dan, nezávislý kandidát kandidujúci s protikorupčnou platformou, predpokladá, že „nasledovať bude ťažké druhé kolo s izolacionistickým kandidátom.“



Podľa Dana nepôjde o debatu medzi jednotlivcami, ale debatu o výbere medzi prozápadným a protizápadným smerovaním Rumunska. „Našou úlohou je presvedčiť Rumunov, že Rumunsko potrebuje prozápadné smerovanie, a na to sa naša kampaň zameria počas týchto dvoch týždňov,“ avizoval Dan.



Po sčítaní hlasovacích lístkov zo všetkých volebných miestností AEP v pondelok ráno oznámila, že Simion získal v prvom kole volieb 41 percent hlasov a v druhom kole, vypísanom na 18. mája, sa stretne s Danom, ktorý skončil druhý s približne 21 percentami hlasov.



Opakované prezidentské voľby sa v Rumunsku konajú po tom, ako ústavný súd v decembri 2024 na základe informácií tajných služieb anuloval výsledky prvého kola prezidentských volieb z 24. novembra 2024 pre nelegálne zásahy do volebnej kampane na sociálnych sieťach. Ich víťaza Calina Georgesca zároveň vylúčil z nových volieb. Tieto rozhodnutia vyvolali kritiku zo strany viacerých členov americkej administratívy vrátane viceprezidenta J. D. Vancea, ktorý ho vnímal ako príklad potláčania slobody prejavu v Európe.



V marci rumunská volebná komisia zamietla kandidatúru Georgesca a Simion sa teraz prezentuje ako jeho nástupca. Obaja muži sa v nedeľu spoločne objavili vo volebnej miestnosti v meste Mogošoaia neďaleko Bukurešti.



Agentúra Reuters vo svojej správe z pondelka konštatovala, že Simionovo prípadné víťazstvo v prezidentských voľbách by mohlo izolovať Rumunsko, narušiť súkromné investície a destabilizovať východné krídlo NATO, kde Ukrajina už vyše tri roky bojuje proti ruskej invázii.



Ako pokračuje Reuters, podľa politických pozorovateľov by sa Simionovým prípadným víťazstvom rozšírila aj skupina euroskeptických lídrov v EÚ, ktorá už zahŕňa predsedov vlád Maďarska a Slovenska - Viktora Orbána a Roberta Fica -, a to v čase, keď sa Európa snaží sformulovať svoju odpoveď na politiku administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa.



Pozorovatelia sa však domnievajú, že v druhom kole volieb 18. mája Simion „pravdepodobne prehrá“, keďže nemá voličské rezervy. Profesor politológie Sergiu Miscoiu v rozhovore pre agentúru AFP predpovedal v druhom kole prezidentských volieb tesný súboj.