Eurosocialisti v Ríme nominujú N. Schmita za kandidáta na šéfa EK

Brusel 1. marca (TASR) - Najvyšší predstavitelia Strany európskych socialistov (PES) sa v piatok a sobotu stretnú v Ríme, na kongrese strany, ktorý predstaví politický manifest socialistov pre júnové voľby do Európskeho parlamentu (EP) a určí súčasného luxemburského eurokomisára Nicolasa Schmita za kandidáta na šéfa Európskej komisie (EK).



Hlavné dianie kongresu odštartuje v sobotu ráno, keď s prejavmi vystúpia nemecký kancelár Olaf Scholz, španielsky premiér Pedro Sánchez, dánska premiérka Mette Frederiksenová a portugalský premiér António Costa. Na svojej webovej stránke to uviedla Strana európskych socialistov, informuje spravodajca TASR.



Nebude chýbať ani predseda PES a švédsky expremiér Stefan Löfven či rumunský premiér Marcel Ciolacu, o ktorom sa vo vlasti uvažuje ako o budúcom možnom eurokomisárovi.



Európsky parlament zastúpi šéfka frakcie socialistov a demokratov (S&D) Iratxe Garcíová Pérezová, z Európskej komisie prídu ľavicoví komisári Paolo Gentiloni (Taliansko), Elisa Ferreirová (Portugalsko) a Jutta Urpilainenová (Švédsko) a nebudú chýbať ani mnohí lídri socialistických a demokratických strán členských krajín EÚ; zúčastní sa aj výkonný podpredseda EK Maroš Šefčovič, ktorý sa pred eurovoľbami v roku 2019 v mene európskych socialistov pokúšal získať nomináciu na post predsedu Európskej komisie. Túto nomináciu napokon získal Frans Timmermans.



Medzi účastníkmi nebude ani premiér SR Robert Fico či predseda NR SR Peter Pellegrini. Strany Smer-SD a Hlas-SD majú dočasne pozastavené členstvo v PES a v europarlamentnej frakcii S&D.



Týždenník Politico spresnil, že socialistickí lídri budú na zjazde diskutovať o Európskej zelenej dohode, kríze životných nákladov a ochrane demokracie v EÚ. Zo zahraničných tém a očakávajú diskusie o situácii na Ukrajine a v Pásme Gazy.



Predvolebný manifest sa má sústrediť na výzvy o zabezpečení práv pre všetkých, sociálnu spravodlivosť, spoločnú prosperitu, právo na kvalitné pracovné miesta so spravodlivými mzdami, silnú a konkurencieschopnú európsku ekonomiku, ale aj na feministickejšiu Európu a lepšiu pre mladých ľudí.



Eurokomisár pre zamestnanosť a sociálne veci Nicolas Schmit (70) je jediným kandidátom socialistického tábora na šéfa eurokomisie, v prípade volebného víťazstva tejto druhej najväčšej európskej politickej rodiny.



Schmit sa tak dostáva do súboja so svojou šéfkou v exekutíve EÚ Ursulou von der Leyenovou, ktorá by mala získať nomináciu Európskej ľudovej strany (EPP) pre svoj druhý mandát na budúcotýždňovom kongrese ľudovcov v Bukurešti.



Podľa Politico Schmitova najväčšia prednosť spočíva v tom, že je schopný dosahovať kompromisy, čo by mu malo po eurovoľbách umožniť zvládnuť zložité rokovania o najvyšších pozíciách v inštitúciách EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)