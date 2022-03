Eurostar poskytne ukrajinským utečencom zadarmo lístky na vlak

Brusel 2. marca (TASR) - Utečenci utekajúci z Ukrajiny pred ruskou inváziou, ktorí sa chcú dostať do Spojeného kráľovstva, sa môžu na britské územie bezplatne prepraviť vlakmi Eurostar do Londýna z Bruselu, Paríža, Lille alebo Amsterdamu.



V stredu o tom informovali internetová stránka spoločnosti Eurostar a tlačová agentúra Belga.



Podľa uvedených informácií Ukrajinci, ktorí chcú využiť služby tohto vlakového spojenia, musia mať platné britské víza a platný ukrajinský pas. Tie postačia na to, aby každý utečenec z Ukrajiny požiadal zamestnancov Eurostaru na jednej z uvedených železničných staníc o bezplatný lístok do Londýna.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)