Eurostat: Koncom júla mali v EÚ dočasnú ochranu 4 mil. ľudí z Ukrajiny

Brusel 11. septembra (TASR) - V členských krajinách EÚ malo k 31. júlu tohto roka štatút dočasnej právnej ochrany o niečo viac než 4,1 milióna obyvateľov a utečencov z Ukrajiny, ktorí prišli do Únie v dôsledku ruskej agresie proti Ukrajine. Podľa najnovšej správy Eurostatu informuje bruselský spravodajca TASR.



Štatistický úrad EÚ spresnil, že krajinami eurobloku, v ktorých sa koncom júla nachádzal najvyšší počet príjemcov dočasnej ochrany došlých z Ukrajiny, boli Nemecko (1.110.600 osôb; 26,9 percenta z celkového počtu v EÚ), Poľsko (976.205; 23,7 percenta) a Česko (369. 610; 9,0 percenta).



Na Slovensku bolo k tomuto dátumu evidovaných 125.015 občanov Ukrajiny s režimom právnej ochrany.



V porovnaní s koncom júna 2024 bol najväčší absolútny nárast počtu príjemcov ochrany zaznamenaný v Poľsku (o 10.430 žiadateľov), Česku (8834) a Rumunsku (4250).



Počet ukrajinských príjemcov právnej ochrany sa znížil v Luxembursku (470; pokles o 11 percent) a Francúzsku (470; pokles o 0,8 percenta).



Počnúc júlom tohto roka Nemecko odstránilo z nahláseného zoznamu osôb pod dočasnou ochranou všetkých jednotlivcov, ktorých štatút dočasnej ochrany už neplatil, pretože im bol udelený iný štatút ochrany, alebo ktorí definitívne opustili nemecké územie. V porovnaní s koncom júna 2024 to viedlo k výraznému zníženiu počtu osôb pod dočasnou ochranou, ktoré hlásilo Nemecko, a to o 236.925 osôb (o 17,6 percenta).



V porovnaní s počtom obyvateľov každej krajiny EÚ bol najvyšší pomer príjemcov dočasnej ochrany na tisíc ľudí na konci júla zaznamenaný v Česku (33,9), Litve (27,4) a Poľsku (26,7). Slovensko sa zaradilo medzi sedem krajín EÚ s pomerom nad 20 príjemcov na 1000 obyvateľov. Priemer EÚ bol v júli 9,2 poberateľov právnej ochrany na tisíc ľudí.



K 31. júlu tvorili občania Ukrajiny viac než 98 percent všetkých osôb, ktoré opustili tento štát kvôli vojne a ktorí požívali dočasnú ochranu. Dospelé ženy tvorili 45,3 percenta príjemcov dočasnej ochrany v EÚ a deti takmer jednu tretinu (32,4 percenta), zatiaľ čo predstavovali o niečo viac než pätinu (22,4 percenta) z celkového počtu.



Lídri členských krajín EÚ na summite z 25. júna v Bruseli prijali rozhodnutie o predĺžení dočasnej právnej ochrany pre utečencov pred vojnou z Ukrajiny zo 4. marca 2025 na 4. marca 2026.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)