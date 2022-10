Eurostat: Počet deportácií utečencov v EÚ v 2. štvrťroku 2022 stúpol

Brusel 3. októbra (TASR) - Počet deportácií osôb bez občianstva EÚ do tretích krajín alebo z jednej členskej krajiny eurobloku do druhej v druhom štvrťroku 2022 stúpol. Uviedol to v pondelok štatistický úrad EÚ Eurostat v rámci širšej štatistickej správy o návratoch nelegálnych migrantov, informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Podľa údajov Eurostatu v tomto období dostalo príkaz opustiť niektorú z krajín EÚ 96.550 cudzincov a celkovo 23.110 osôb bolo vrátených do inej krajiny, čo zahŕňa aj scenár presunu z jedného členského štátu do druhého. V prvom prípade ide o nárast 15 percent a v druhom o 11 percent v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.



Najviac osôb z krajín mimo EÚ, ktorým bolo nariadené odísť, zaznamenali vo Francúzsku – 33.450 osôb. Nasledovalo Grécko (8750 osôb), Nemecko (8275) a Taliansko (6020).



Francúzsko bolo prvé aj v počte vrátených migrantov z inej krajiny EÚ (3590). Nasledovalo Nemecko (2765), Švédsko (2380) a Grécko (1770).



Pokiaľ ide o občianstvo osôb, ktorým bolo nariadené opustiť územie členského štátu EÚ, najväčší podiel na celkovom počte mali Alžírčania (8170), potom Maročania (7235), Albánci (6640), Pakistanci (6260), Tunisania (5630), Bangladéšania (3990), Gruzínci (3690), Turci (3425), Indovia (3135) a Iračania (2940).



Z pohľadu návratov cudzincov do inej členskej krajiny EÚ prvenstvo v uvedenom období patrilo Albáncom (2650), po ktorých nasledovali Gruzínci (2030), Rusi (1165), Turci (1055), Ukrajinci (840) a Srbi (800).



Podľa údajov Eurostatu bolo v druhom štvrťroku 2022 nariadené opustiť územie EÚ aj 320 maloletým cudzincom bez sprievodu dospelých a 40 z nich sa vrátilo do svojej krajiny.



Počas pandémie ochorenia COVID-19 sa deportácie cudzincov v EÚ výrazne znížili, uviedol Eurostat, v druhom štvrťroku 2022 však opätovne stúpli.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)