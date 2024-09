Eurostat: Počet samovrážd sa v EÚ za desaťročie znížil o 13 percent

Brusel 9. septembra (TASR) - V roku 2021 klesol v členských krajinách EÚ počet úmrtí v dôsledku samovraždy na 47.346, čo zodpovedá 0,9 percentám všetkých úmrtí v tomto roku. V porovnaní s rokom 2011, odkedy sa tieto údaje zhromažďujú, klesol počet úmrtí v dôsledku samovraždy o 13,3 percenta. To zodpovedá poklesu o 7277 úmrtí, vyplýva z pondelkovej správy Eurostatu, informuje spravodajca TASR.



Štatistický úrad EÚ s odkazom na Svetový deň prevencie samovrážd 10. septembra spresnil, že v roku 2021 v krajinách EÚ pripadalo v priemere 10,2 úmrtia v dôsledku samovraždy na 100.000 osôb. V roku 2011 bola v EÚ štandardizovaná miera úmrtnosti v dôsledku samovraždy 12,4 úmrtia na 100.000 ľudí.



Spomedzi krajín EÚ malo najvyššiu mieru samovrážd v roku 2021 Slovinsko (19,8 úmrtia na 100.000 obyvateľov), Litva (19,5) a Maďarsko (15,7). Na opačnom konci rebríčka, s najnižšou štandardizovanou úmrtnosťou v dôsledku samovraždy bol Cyprus (2,7), pred Gréckom (4,2) a Talianskom (5,9).



Slovensko v roku 2021 malo šiestu najnižšiu mieru samovrážd. Na život si siahlo 482 ľudí (337 mužov a 65 žien).



Eurostat upozornil, že podľa regionálnych celkov v EÚ mal najvyššiu štandardizovanú úmrtnosť v dôsledku samovraždy región Limousin vo Francúzsku (21,9 úmrtia na 100.000 obyvateľov), maďarský región Dél-Alföld (21,7) a región Vzhodna v Slovinsku (21,6). Regióny s najnižšou štandardizovanou úmrtnosťou v dôsledku samovraždy boli Voreio Aigaio v Grécku (1,5), francúzske zámorské územie Mayotte (1,8) a Cyprus (2,7).



Na Slovensku bola najvyššia miera úmrtí v dôsledku samovraždy na západnom Slovensku (9,41), v Bratislavskom kraji (6,7) pred stredným Slovenskom (6,32) a východným Slovenskom (5,47).



Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2021 bola vyššia miera samovrážd u mužov (76,7 percenta) ako u žien.



Najvyšší počet samovrážd v EÚ bol zaznamenaný vo vekovej skupine od 45 do 64 rokov so 17.441 úmrtiami (37 percent z celkového počtu známych prípadov). Tesne nasledovala veková skupina 65 a viac rokov s 15.998 úmrtiami (34 percent z celkového počtu).