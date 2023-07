Eurostat: Populácia EÚ medziročne vzrástla, môže za to aj migrácia

Brusel 11. júla (TASR) — Počet obyvateľov na Slovensku sa v roku 2022 znížil o 5920 osôb, čím sa zaradilo medzi sedem krajín Európskej únie, ktoré medziročne zaznamenali úbytok populácie. Celkový počet obyvateľov krajín EÚ sa naopak zvýšil. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad EÚ (Eurostat) pri príležitosti Svetového dňa populácie.



Počet obyvateľov v Európskej únii medzi 1. januárom 2022 a 1. januárom 2023 vzrástol zo 446,7 milióna na 448,4 milióna. Pozorovaný prírastok obyvateľstva možno do veľkej miery pripísať zvýšenej migrácii po skončení pandémie COVID-19 a masovému prílevu vysídlených osôb z Ukrajiny, ktoré získali štatút dočasnej ochrany v krajinách EÚ. Pozitívna migrácia tak prevážila nad vyšším počtom úmrtí a klesajúcou pôrodnosťou.



Z dlhodobého hľadiska populácia krajín Európskej únie vzrástla z 354,5 milióna obyvateľov roku 1960 na 448,4 milióna k 1. januáru 2023, čo predstavuje nárast o takmer 94 miliónov osôb za viac než 60 rokov. Tempo demografického rastu sa však v posledných desaťročiach postupne spomalilo. Zatiaľ čo v šesťdesiatych rokoch 20. storočia pribúdali v priemerne tri milióny obyvateľov ročne, v rokoch 2005 - 2022 to bolo v priemere už len okolo 800.000 ľudí.



Kým v rokoch 2020 a 2021 bol v krajinách EÚ v dôsledku pandémie COVID-19 zaznamenaný mierny úbytok obyvateľstva (približne o pol milióna, resp. o takmer 300.000 osôb), vlani sa celkový počet obyvateľov zvýšil. Nárast sa však neprejavil vo všetkých členských štátoch, v siedmich došlo naopak k poklesu: najviac v Taliansku (179.419 osôb), najmenej na Slovensku (5920).



Najviac obyvateľov pribudlo vlani v Nemecku (vyše 1,1 milióna), najmenej v Lotyšsku (7251). Nemecko spolu s Francúzskom a Talianskom tvorili k 1. januára 2023 takmer polovicu (47 percent) populácie EÚ.