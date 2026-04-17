Eurostat: V EÚ počet obyvateľov v tomto storočí klesne asi o 12%
Demografický pokles sa nezačne okamžite, keďže podľa predpokladov počet obyvateľov EÚ do roku 2029 ešte mierne vzrastie a dosiahne maximum na úrovni 453 miliónov.
Brusel 17. apríla (TASR) - Do roku 2100 sa počet obyvateľov Európskej únie zníži o 11,7 percenta, čo predstavuje približne 53 miliónov ľudí, uvádza sa v predpovedi Eurostatu zverejnenej vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy portálu Politico.
Demografický pokles sa nezačne okamžite, keďže podľa predpokladov počet obyvateľov EÚ do roku 2029 ešte mierne vzrastie a dosiahne maximum na úrovni 453 miliónov. Následne sa tento údaj začne znižovať a do konca storočia sa EÚ dostane pod úroveň 400 miliónov obyvateľov.
Postupne začne ubúdať mladých ľudí a dospelých v produktívnom veku a viac ako dvojnásobne stúpne podiel ľudí vo veku nad 80 rokov. Na príčine je predlžovanie priemerného veku a pokles pôrodnosti v EÚ. Miera plodnosti je v súčasnosti približne 1,3 dieťaťa na ženu, čo je hlboko pod úrovňou reprodukcie, a naďalej klesá.
Vo Francúzsku v roku 2025 po prvýkrát od konca druhej svetovej vojny prevýšil počet úmrtí počet narodených detí. Prezident Emmanuel Macron preto vyzval k „demografickému zbrojeniu“. Varoval, že klesajúca pôrodnosť súvisí s rastúcim poklesom plodnosti a odkladaním rodenia detí na neskorší vek žien. Paríž to plánuje zmeniť rozšírením služieb v oblasti reprodukčného zdravia a zvýšením podpory pre rodiny s deťmi.
Dôsledkom demografickej zmeny sa zníži počet pracujúcich a zvýši počet dôchodcov v celej Európe, čo zvýši tlak na dôchodkové systémy a zdravotné služby. Migrácia pomohla v uplynulých rokoch kompenzovať pokles, no podľa výskumu Európskeho parlamentu nedokáže úplne vyvážiť klesajúcu pôrodnosť. Navyše sa sprísňujú podmienky pre prisťahovalcov. Minulý mesiac kancelár Friedrich Merz navrhol, aby sa približne 80 percent Sýrčanov, ktorí v súčasnosti žijú v Nemecku, vrátilo v priebehu najbližších troch rokov do svojej vlasti.
Demografický pokles sa nezačne okamžite, keďže podľa predpokladov počet obyvateľov EÚ do roku 2029 ešte mierne vzrastie a dosiahne maximum na úrovni 453 miliónov. Následne sa tento údaj začne znižovať a do konca storočia sa EÚ dostane pod úroveň 400 miliónov obyvateľov.
Postupne začne ubúdať mladých ľudí a dospelých v produktívnom veku a viac ako dvojnásobne stúpne podiel ľudí vo veku nad 80 rokov. Na príčine je predlžovanie priemerného veku a pokles pôrodnosti v EÚ. Miera plodnosti je v súčasnosti približne 1,3 dieťaťa na ženu, čo je hlboko pod úrovňou reprodukcie, a naďalej klesá.
Vo Francúzsku v roku 2025 po prvýkrát od konca druhej svetovej vojny prevýšil počet úmrtí počet narodených detí. Prezident Emmanuel Macron preto vyzval k „demografickému zbrojeniu“. Varoval, že klesajúca pôrodnosť súvisí s rastúcim poklesom plodnosti a odkladaním rodenia detí na neskorší vek žien. Paríž to plánuje zmeniť rozšírením služieb v oblasti reprodukčného zdravia a zvýšením podpory pre rodiny s deťmi.
Dôsledkom demografickej zmeny sa zníži počet pracujúcich a zvýši počet dôchodcov v celej Európe, čo zvýši tlak na dôchodkové systémy a zdravotné služby. Migrácia pomohla v uplynulých rokoch kompenzovať pokles, no podľa výskumu Európskeho parlamentu nedokáže úplne vyvážiť klesajúcu pôrodnosť. Navyše sa sprísňujú podmienky pre prisťahovalcov. Minulý mesiac kancelár Friedrich Merz navrhol, aby sa približne 80 percent Sýrčanov, ktorí v súčasnosti žijú v Nemecku, vrátilo v priebehu najbližších troch rokov do svojej vlasti.