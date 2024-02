Eurostat:V EÚ je 4,31 milióna utečencov z Ukrajiny s dočasnou ochranou

Brusel 8. februára (TASR) - Na konci vlaňajšieho roka sa v krajinách Európskej únie nachádzalo 4,31 milióna vojnových utečencov z Ukrajiny, ktorí mali štatút dočasnej ochrany. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad EÚ Eurostat, informuje TASR.



Najviac utečencov z Ukrajiny s dočasnou ochranou sa k 31. decembru 2023 nachádzalo v Nemecku, a to 1,25 milióna. Predstavuje to 29 percent z celkového počtu ukrajinských utečencov s dočasnou ochranou v EÚ. Po Nemecku nasledovalo Poľsko, kde je vyše 950.000 utečencov (22,1 percenta), a Česko, ktoré prijalo vyše 373.000 ľudí (8,7 percenta) utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.



Na Slovensku bolo podľa údajov Eurostatu koncom decembra minulého roka 114.226 utečencov z Ukrajiny s dočasnou ochranou, čo predstavuje asi 2,7 percenta z celkového počtu.



Pokiaľ ide o pomer utečencov v prepočte na počet obyvateľov jednotlivých krajín EÚ, najviac ich bolo koncom decembra v Česku. Pomer počtu utečencov na 1000 obyvateľov EÚ bol v priemere 9,6. V Česku to však bolo 34,5. Nasledovali Bulharsko (26,5), Estónsko (26,3), Litva (26,2) a Poľsko (26).



Na Slovensku sa koncom vlaňajška podľa údajov Eurostatu nachádzalo na 1000 občanov 21 ukrajinských utečencov.



Ukrajinskí občania koncom vlaňajšieho decembra predstavovali 98 percent osôb využívajúcich v EÚ dočasnú ochranu. Takmer polovicu ľudí s dočasnou ochranou v EÚ tvorili ženy (46,2 percenta) a viac než jednu tretinu deti (33,2 percenta). Dospelí muži tak tvorili asi jednu pätinu (20,6 percenta) ľudí s dočasnou ochranou.



Smernica o dočasnej ochrane poskytuje okamžitú ochranu a prístup k právam v EÚ vrátane práva na pobyt, prístupu na trh práce, bývania, sociálnej, zdravotnej a inej pomoci. Pomáha predchádzať nadmernému tlaku na vnútroštátne azylové systémy a umožňuje členským štátom riadne a účinne riadiť príchody.



Vlani koncom septembra Európska komisia schválila predĺženie dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine do 4. marca 2025, teda o rok dlhšie, než sa pôvodne plánovalo.