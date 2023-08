Eurostat: V EÚ klesá počet hasičov aj napriek vyššiemu riziku požiarov

Brusel 9. augusta (TASR) - Počet hasičov v členských krajinách EÚ klesá napriek tomu, že Európa v dôsledku klimatických zmien čelí čoraz väčšiemu počtu požiarov a ničivých lesných požiarov. Na čerstvú správu Eurostatu, štatistického úradu EÚ, upozornil spravodajca TASR.



Správa Eurostatu zverejnená v pondelok uvádza, že v roku 2022 bolo v EÚ 359.780 profesionálnych hasičov, čo predstavuje 0,2 percenta celkovej zamestnanosti Únie. V porovnaní s rokom 2021 došlo k poklesu celkového počtu hasičov o 2800.



"Zníženie počtu hasičov uprostred klimatickej krízy je receptom na katastrofu," vyhlásila v tejto súvislosti v utorok Esther Lynchová, generálna tajomníčka Európskej odborovej konfederácie (EOK), ktorá pokrýva aj záujmy hasičských združení.



Zvýšené riziko požiarov spôsobené klimatickými zmenami bolo podľa jej slov toto leto všetkým jasné, a preto treba zabezpečiť, aby hasičské zbory v EÚ mali dostatok personálu a zdrojov, ktoré potrebujú na vykonávanie svojej práce zachraňujúcej životy. Lynchová z tohto dôvodu vyzvala krajiny EÚ, aby posilnili investície do hasičských kapacít.



Podľa údajov Eurostatu nahlásilo v rokoch 2021 až 2022 zníženie počtu profesionálnych hasičov desať krajín. Najväčší pokles zaznamenali Francúzsko, Rumunsko, Portugalsko, Slovensko, Bulharsko a Belgicko.



Počet hasičov vo Francúzsku klesol o 5400, zatiaľ čo Rumunsko a Portugalsko zrušili 4250 a 2907 pracovných miest. Iné krajiny však svoje hasičské "flotily" posilnili – Španielsko v uvedenom období zamestnalo 617 a Taliansko 546 nových hasičov.



Spomedzi krajín EÚ, ktoré ponúkli spoľahlivé údaje, hlásili najvyšší podiel hasičov v rámci národnej zamestnanosti Grécko, Estónsko a Cyprus s podielom nad 0,4 percenta. Najnižšie podiely, približne 0,1 percenta, majú Holandsko a Francúzsko.



Na úrovni EÚ mala v roku 2022 väčšina hasičov od 30 do 49 rokov. Najvyšší počet ich bol vo vekových skupinách 40 až 44 rokov (65.730) a 35 až 39 rokov (59.810). Mladých hasičov vo veku 15 až 29 rokov bolo 45.280 a 91.570 európskych požiarnikov bolo vlani vo veku 50 a viac rokov.



Eurostat upozornil, že údaje z prieskumu pracovných síl hasičov v EÚ za rok 2022 sa neuvádzajú za Dánsko, Írsko, Luxembursko, Maltu a Rakúsko z dôvodu veľmi nízkej spoľahlivosti. Údaje s nízkou spoľahlivosťou poskytli aj Bulharsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Slovensko a Slovinsko.



Týždenník Politico pripomenul, že Európska komisia vynakladá v posledných rokoch veľké úsilie na rozšírenie úlohy EÚ v reakcii na prírodné katastrofy a postupne buduje stálu flotilu hasičských lietadiel a vrtuľníkov, ktoré môžu byť vyslané do krajín bojujúcich s lesnými požiarmi.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)