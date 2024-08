Eurostat:V roku 2022 čítalo knihy 52,8 % občanov EÚ, Slovákov iba 48 %

Brusel 12. augusta (TASR) - V roku 2022 podľa štatistických údajov EÚ o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) 52,8 percenta obyvateľov členských krajín Únie vo veku 16 rokov a viac uviedlo, že za posledných 12 mesiacov čítalo knihy. Slovensko sa so 48 percentami ocitlo na deviatom najhoršom mieste rebríčka spomedzi 26 krajín. Z európskej dvadsaťsedmičky nedodalo údaje do prieskumu Nemecko. Na správu Eurostatu upozornil spravodajca TASR.



Na Slovensku 30 percent respondentov čítalo za rok menej ako päť kníh, necelých 11 percent od päť do deväť kníh a sedem percent prečítalo desať kníh a viac.



Prieskum naznačil, že najmladšia skupina čitateľov, a to vo veku 16 až 29 rokov, čítala viac (60,1 percent) v porovnaní s osobami vo veku 30 až 54 rokov (53,5 percenta), 55 až 64 rokov (52,6 percenta) a vo veku 65 rokov a viac (47,2 percenta).



Knihy v EÚ v roku 2022 čítalo viac žien (60,5 percent) ako mužov (44,5 percent).



Rovnaký vzorec bol pozorovaný aj pri pohľade na počet prečítaných kníh: 28,8 percenta žien a 24,8 percenta mužov čítalo menej ako päť kníh ročne, 14,3 percenta žien a 9,8 percenta mužov čítalo päť až deväť kníh za rok, zatiaľ čo 17,4 percenta žien a 9,9 percenta mužov čítalo desať a viac kníh.



Eurostat pripomenul, že podiel ľudí, ktorí počas predchádzajúcich 12 mesiacov čítali nejaké knihy, bol v roku 2022 najvyšší v Luxembursku (75,2 percenta), Dánsku (72,1 percenta) a Estónsku (70,7 percenta). Na opačnej strane rebríčka sa ocitli Rumunsko (29,5 percenta ľudí), Cyprus (33,1 percenta) a Taliansko (35,4 percenta).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)