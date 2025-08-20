< sekcia Zahraničie
Eurovízia 2026 bude vo Viedni, uspela pred Innsbruckom
Rakúska metropola bude hostiť súťaž vo Wiener Stadthalle, na tom istom mieste, kde sa konala Eurovízia aj v roku 2015.
Autor TASR
Viedeň 20. augusta (TASR) - Rakúska metropola Viedeň bude opäť hostiť pesničkovú súťaž Eurovízia, oznámila v stredu tamojšia verejnoprávna televízia ORF. Veľké finále je naplánované na 16. mája, cituje tlačová agentúra DPA.
Jedenásť rokov po tom, ako Viedeň naposledy privítala túto súťaž, sa jubilejný 70. ročník Eurovízie vráti do hlavného mesta krajiny, ktorá získala právo usporiadať súťaž vďaka víťazstvu JJ (občianskym menom Johannes Pietsch) v ročník 2025 vo švajčiarskom Bazileji. Viedeň uspela pred kandidatúrou Innsbrucku.
Hlavné mesto, v ktorom žijú približne dva milióny ľudí, predložilo svoju kandidatúru pod mottom „Európa, zatancujeme si?“ Viedeň zdôraznila svoje skúsenosti s Eurovíziou, spoľahlivú infraštruktúru a rozsiahle hotelové kapacity. Innsbruck medzitým viedol kampaň pod sloganom „Spoločne na vrchole“, v ktorej tirolské mesto prezentovalo svoju dramatickú alpskú scenériu, ako aj modernú multifunkčnú arénu.
Usporiadanie Eurovízie zvyčajne sľubuje ekonomický rast, môže zvýšiť medzinárodný profil mesta a prilákať turistov, ako ukázali príklady predchádzajúcich usporiadateľov - Liverpool, Malmö a Bazilej.
Rakúska metropola bude hostiť súťaž vo Wiener Stadthalle, na tom istom mieste, kde sa konala Eurovízia aj v roku 2015. S kapacitou 16.000 miest a bez potreby dodatočných stavebných úprav je miesto ideálne na usporiadanie súťaže tohto formátu. Viedeň tiež zdôrazňuje svoju robustnú infraštruktúru s viac ako 80.000 hotelovými lôžkami, rozsiahlou verejnou dopravou a medzinárodným letiskom, ktoré ponúka spojenia do viac ako 65 krajín. Eurovízia sa konala vo Viedni aj v roku 1967. Rakúskymi víťazmi Eurovízie sú Udo Jürgens (1966 s piesňou Merci, Chérie), Conchita Wurst (2014 s piesňou Rise Like a Phoenix) a JJ (2025 s piesňou Wasted Love).
Jedenásť rokov po tom, ako Viedeň naposledy privítala túto súťaž, sa jubilejný 70. ročník Eurovízie vráti do hlavného mesta krajiny, ktorá získala právo usporiadať súťaž vďaka víťazstvu JJ (občianskym menom Johannes Pietsch) v ročník 2025 vo švajčiarskom Bazileji. Viedeň uspela pred kandidatúrou Innsbrucku.
Hlavné mesto, v ktorom žijú približne dva milióny ľudí, predložilo svoju kandidatúru pod mottom „Európa, zatancujeme si?“ Viedeň zdôraznila svoje skúsenosti s Eurovíziou, spoľahlivú infraštruktúru a rozsiahle hotelové kapacity. Innsbruck medzitým viedol kampaň pod sloganom „Spoločne na vrchole“, v ktorej tirolské mesto prezentovalo svoju dramatickú alpskú scenériu, ako aj modernú multifunkčnú arénu.
Usporiadanie Eurovízie zvyčajne sľubuje ekonomický rast, môže zvýšiť medzinárodný profil mesta a prilákať turistov, ako ukázali príklady predchádzajúcich usporiadateľov - Liverpool, Malmö a Bazilej.
Rakúska metropola bude hostiť súťaž vo Wiener Stadthalle, na tom istom mieste, kde sa konala Eurovízia aj v roku 2015. S kapacitou 16.000 miest a bez potreby dodatočných stavebných úprav je miesto ideálne na usporiadanie súťaže tohto formátu. Viedeň tiež zdôrazňuje svoju robustnú infraštruktúru s viac ako 80.000 hotelovými lôžkami, rozsiahlou verejnou dopravou a medzinárodným letiskom, ktoré ponúka spojenia do viac ako 65 krajín. Eurovízia sa konala vo Viedni aj v roku 1967. Rakúskymi víťazmi Eurovízie sú Udo Jürgens (1966 s piesňou Merci, Chérie), Conchita Wurst (2014 s piesňou Rise Like a Phoenix) a JJ (2025 s piesňou Wasted Love).