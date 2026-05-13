Eurovízia pozná prvých finalistov, z kvalifikácie postúpil aj Izrael
Na základe hlasovania divákov a národných porôt zo súťaže vypadlo päť krajín.
Autor TASR
Viedeň 13. mája (TASR) - Z prvého kvalifikačného kola jubilejného 70. ročníka pesničkovej súťaže Eurovízia postúpilo do veľkého finále desať krajín vrátane favorizovaného Fínska. Medzi finalistami je aj Izrael, ktorého účasť vyvolala pobúrenie. Na základe hlasovania divákov a národných porôt zo súťaže vypadlo päť krajín. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
Diváci si mohli vychutnať širokú škálu štýlov z celého kontinentu. Medzi postupujúcimi sú huslistka Linda Lampeniusová a spevák Pete Parkkonen (Fínsko), Essyla (Belgicko), ženská skupina Lelek (Chorvátsko), speváci Akylas (Grécko) a Lion Ceccah (Litva). Postúpili aj raper Satoshi (Moldavsko), Alicja (Poľsko), metalová skupina Lavina (Srbsko) a Felicia (Švédsko). V prvom kole semifinále uspel aj izraelský spevák Noam Bettan s piesňou „Michelle“, ktorého počas vystúpenia viacerí diváci vypískali.
Podľa správ médií sa tento týždeň v rakúskej metropole konalo viacero protestov proti účasti Izraela v súťaži. Päť krajín tento ročník Eurovízie dokonca úplne bojkotuje. V súťaži sa neobjavia Island, Írsko, Holandsko, Slovinsko a Španielsko. Rozhodli sa tak na znak protestu proti vojne v Pásme Gazy, ktorú Izrael vedie ako odvetu za teroristický útok palestínskeho militantného hnutia Hamas z októbra 2023.
Do finále, ktoré sa uskutoční v sobotu 16. mája vo Wiener Stadthalle, sa neprebojovali súťažiaci z Estónska - Vanilla Ninja, Gruzínska - Bzikebi, Čiernej Hory - Tamara Živkovićová, Portugalska - Bandidos do Cante a San Marina - SENHIT.
V utorok vystúpili aj taliansky spevák Sal Da Vinci a Nemka Sarah Engelsová, ktorí reprezentujú krajiny tzv. veľkej päťky, ktoré majú istú účasť vo finále. Medzi tieto krajiny ďalej patria aj Francúzsko a Británia (spolu so Španielskom, ktoré však súťaž bojkotuje). Vo finále sa predstaví aj rakúsko-maďarský spevák Cosmó, keďže predchádzajúci ročník vyhral domáci interpret.
Druhé semifinálové kolo je naplánované na 14. mája. Na tomto ročníku hudobnej súťaže, ktorá je nazývaná aj popová olympiáda, sa zúčastňuje len 35 krajín, čo je najmenej od roku 2004. Vo finále sa nakoniec predstaví 25 z nich.
Eurovízia je medzinárodná súťaž populárnej hudby, v ktorej v priamom televíznom prenose súperia interpreti z krajín celej Európy i niekoľkých štátov mimo nej. Každý spevák alebo skupina predvedie trojminútovú pieseň. O víťazovi rozhodujú hlasy národných porôt a divákov z celého sveta.
