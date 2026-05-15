Eurovízia: Poznáme všetkých 25 finalistov, kvalifikovala sa aj ČR
Finále sa uskutoční v sobotu 16. mája vo viedenskej aréne Wiener Stadthalle.
Autor TASR
Viedeň 15. mája (TASR) - Po štvrtkovom druhom kvalifikačnom kole jubilejného 70. ročníka pesničkovej súťaže Eurovízia je známych všetkých 25 finalistov. O výhru v sobotu zabojuje aj český spevák Daniel Žižka s piesňou Crossroads, informuje TASR.
Do finále sa v dvoch kvalifikovačných kolách prebojovalo celkom 20 krajín. Hlavný finanční podporovatelia súťaže - Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Spojené kráľovstvo - mali miesto garantované, rovnako ako usporiadateľské Rakúsko. To túto pesničkovú súťaž vyhralo minulý rok.
Z druhého kvalifikačného kola vo štvrtok postúpili Bulharsko, Ukrajina, Nórsko, Austrália, Rumunsko, Malta, Cyprus, Albánsko, Dánsko a ČR. Neúspešnými boli reprezentanti Azerbajdžanu, Luxemburska, Arménska, Švajčiarska a Lotyšska.
Na základe hlasovania divákov a národných porôt ešte v utorok postúpilo favorizované Fínsko, Belgicko, Chorvátsko, Grécko, Litva, Moldavsko, Poľsko, Srbsko, Švédsko a Izrael. Neprebojovalo sa Estónsko, Gruzínsko, Čierna Hora, Portugalsko a San Marino. V súťaži sa neobjavia ani Island, Írsko, Holandsko, Slovinsko a Španielsko, ktoré ju bojkotujú pre účasť Izraela.
Finále sa uskutoční v sobotu 16. mája vo viedenskej aréne Wiener Stadthalle. Eurovízia je medzinárodná súťaž populárnej hudby, v ktorej v priamom televíznom prenose súperia interpreti z krajín celej Európy i niekoľkých štátov mimo nej. Každý spevák alebo skupina predvedie trojminútovú pieseň. O víťazovi rozhodujú hlasy národných porôt a divákov z celého sveta.
Riaditeľ súťaže Martin Green naznačil, že by sa po niekoľkých rokoch mohlo do súťaže vrátiť Maďarsko vďaka „prívetivejšiemu“ premiérovi Péterovi Magyarovi. Náš južný sused sa naposledy na Eurovízii zúčastnil v roku 2019.
Tento rok sa vôbec po prvýkrát uskutoční pesničková súťaž Eurovízia aj v Ázii. Zúčasniť by sa na nej malo desať krajín vrátane Vietnamu, Južnej Kórey či Thajska. Finále je naplánované na 14. novembra v Bangkoku.
Výkonný producent súťaže Assaf Blecher pred finále európskej verzie vo Viedni na tlačovej konferencii uviedol, že „si nemyslí, že je ázijský trh plne pripravený na gejské a prehnané vystúpenia“.
„Nemyslím si, že to je to, čo z týchto krajín dostaneme, ale možno, ktovie, Thajsko a Filipíny nie sú to isté ako Bhután, Kambodža a Nepál, to je úplne iné územie,“ uviedol.
