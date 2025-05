TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Eurovízia pre Rakúsko, Bookerova cena pre Indiu, nov

Bratislava 23. mája (TASR) - Vo svete kultúry sa počas uplynulého týždňa odohralo niekoľko pozoruhodných udalostí. Médiá ovládla správa o víťazstve rakúskeho speváka JJ v piesňovej súťaži Eurovízia, americký rocker Bruce Springsteen vydal EP, na ktorom kritizuje amerického prezidenta Trumpa, anglická formácia Suede ohlásila na september nový album. Objavila sa i štúdia o tom, že fanúšikovia skupiny Oasis by mohli počas jej nadchádzajúceho turné v Spojenom kráľovstve minúť až miliardu libier. Filmových priaznivcov zaujalo, že prichádzajú nové dokumenty o Bonovi, Martinovi Scorsesem aj o Julianovi Assangeovi. Udelili tiež prestížnu Bookerovu literárnu cenu - získala ju dvojica Indiek. V Rotterdame otvorili nové umelecké múzeum venované migrácii.



Víťazom piesňovej súťaže Eurovízia za rok 2025 sa stal rakúsky spevák JJ s popovo-opernou skladbou „Wasted Love“. Dvadsaťštyriročný viedenský operný spevák s filipínskymi koreňmi a občianskym menom Johannes Pietsch triumfoval pred izraelskou speváčkou Juval Rafaelovou, tretie miesto obsadil Estónec Tommy Cash.



Írsky rockový hudobník Bono sa zúčastnil na svetovej premiére svojho nového dokumentárneho filmu „Bono: Stories of Surrender“ na festivale vo francúzskom Cannes. Po nesúťažnom premietaní sa frontmanovi skupiny U2 dostalo sedemminútového potlesku v stoji. Snímka s dĺžkou 86 minút dokumentuje rovnomennú one-man show 65-ročného speváka, vychádzajúcu z jeho knihy pamätí „Surrender: 40 Songs, One Story“, vydanej v novembri 2022, a sprievodného turné.



Anglická hudobná skupina Suede ohlásila vydanie svojho desiateho štúdiového albumu „Antidepressants“ a zverejnila videoklip k jeho hlavnému singlu „Disingtegrate“. Album vyjde 5. septembra na značke BMG a skupina ešte v tom istom mesiaci odohrá sériu štyroch exkluzívnych koncertov v londýnskom Southbank Centre. Avizovaný album bude obsahovať 11 piesní.



Fanúšikovia slávnej britpopovej skupiny Oasis by mohli počas nadchádzajúceho reunionového turné v Spojenom kráľovstve minúť miliardu libier. Štúdia ukázala, že každý fanúšik by na jeden zo 17 vypredaných koncertov v Spojenom kráľovstve minul približne 766 libier. Celkové výdavky, ktoré sa odhadujú na takmer 1,06 miliardy libier, zahŕňajú okrem základného rámca (vstupenky, doprava, ubytovanie) aj nákupy nového oblečenia, merchandisového tovaru, potravín a nápojov.



Populárny rockový muzikant Bruce Springsteen vydal prekvapivé EP, ktoré obsahuje ostrú kritiku voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Tá už minulý týždeň vyvolala na internete tvrdý slovný útok zo strany republikánskeho miliardára. Nové EP s názvom „Land of Hope and Dreams“ (Krajina nádeje a snov) obsahuje nahrávky štyroch piesní, ktoré zazneli naživo 14. mája v anglickom Manchestri. V úvode dvoch skladieb Springsteen opisuje svoje sklamanie z Trumpovej administratívy, hoci prezidenta USA priamo nemenuje.



Francúzska polícia objavila stratenú bustu amerického speváka Jima Morrisona, frontmana skupiny The Doors, ktorá pred desiatkami rokov zdobila jeho hrob na parížskom cintoríne Pere Lachaise. Socha zmizla v roku 1988, desať rokov po inštalácii, a odvtedy bola považovaná za nenávratne stratenú. Busta sa našla úplnou náhodou počas vyšetrovania podvodu, ktoré vedie parížska prokuratúra. Skulptúru objavili príslušníci finančného a protikorupčného oddelenia justičnej polície.



Britská polícia oznámila, že člena írskej rapovej skupiny Kneecap obvinila z terorizmu, ktorého sa dopustil údajným vystavením vlajky libanonského militantného hnutia Hizballáh počas koncertu v Londýne. Obvineným je 27-ročný Liam O'Hanna, vystupujúci pod menom Mo Chara. Proiránske hnutie Hizballáh je v Británii zakázané. O'Hanna jeho vlajku vystavil na koncerte 21. novembra 2024. Policajné vyšetrovanie sa začalo v apríli po tom, ako sa na internete objavil videozáznam z koncertu.



Platená americká streamovacia služba Apple TV+ ohlásila nový päťdielny dokumentárny seriál o režisérovi Martinovi Scorsesem, v ktorom sa predstaví množstvo hviezd. Dokumentárny portrét bude mať názov „Mr. Scorsese“ a bude ho režírovať americká filmárka Rebecca Millerová. Seriál bude mapovať Scorseseho život a kariéru prostredníctvom rozhovorov so samotným režisérom, ako aj pomocou „neobmedzeného prístupu“ do jeho súkromných archívov. Seriál bude čerpať aj z dosiaľ nezverejnených rozhovorov s jeho rodinou, priateľmi a kolegami.



Zakladateľ organizácie WikiLeaks Julian Assange sa po minuloročnom prepustení z väzenia dobre zotavil, uviedla jeho manželka pred premiérou dokumentárneho filmu, ktorý obsahuje doteraz nezverejnené zábery známeho whistleblowera. Assange prišiel na filmový festival v Cannes podporiť dokument „The Six Billion Dollar Man“ amerického režiséra Eugenea Jareckého, ktorý povedal, že sa ním snaží ukázať nový obraz 53-ročného Austrálčana a jeho „hrdinské vlastnosti“.



Austrálska herečka Nicole Kidmanová vyjadrila ľútosť nad „neuveriteľne nízkym“ počtom filmových hitov, ktoré nakrútili režisérky. Napriek tomu, že sa snaží podporovať a mentorovať projekty vedené ženami, počet filmov, ktoré nakrútili ženy, je medzi najziskovejšími snímkami „neuveriteľne nízky“. Kidmanová si prevzala cenu Women in Motion (Ženy v pohybe) na filmovom festivale v Cannes. Oceňujú sa ňou osobnosti, ktoré „presadzujú úlohu žien vo filme a v spoločnosti“, uviedli organizátori.



Indické spisovateľky Bánu Muštáková a Dípá Bhástiová sa stali víťazkami Bookerovej ceny za rok 2025. Vydobyli si ju knihou „Heart Lamp“, ktorá sa tak stala prvou zbierkou poviedok s týmto ocenením za prekladovú beletriu. Knihu, ktorú napísala Muštáková a z kannadčiny do angličtiny preložila Bhástiová, vyhlásili za víťaznú na slávnostnom ceremoniáli v londýnskej galérii Tate Modern. „Heart Lamp“ obsahuje 12 príbehov o ženách a dievčatách v patriarchálnych komunitách v južnej Indii.



Súd v americkom štáte New York odsúdil na 25 rokov väzenia amerického občana Hadiho Matara, ktorý sa v roku 2022 pokúsil v kultúrnom centre v Chautauque zavraždiť britského spisovateľa indického pôvodu Salmana Rushdieho. Spisovateľa bodol nožom viackrát do oblasti oka, líca, krku, hrudníka, trupu a stehna, pričom mu prerušil zrakový nerv - odvtedy autor nevidí na pravé oko a nosí okuliare s tmavými sklami. V dôsledku poškodenia nervov v ramene Rushdiemu ochrnula aj jedna ruka.



Nové umelecké múzeum venované migrácii sa zrejme stane jednou z hlavných turistických atrakcií holandského prístavného mesta Rotterdam. Koncom minulého týždňa ho slávnostne otvorila kráľovná Maxima. Veľkolepá budova nesie názov Múzeum migrácie FENIX a jej pútavým stredobodom je dvojité točité schodisko z lesklej ocele. Kurátori tvrdia, že ide o prvé múzeum, ktoré prezentuje tému migrácie prostredníctvom diel moderného umenia.



Londýnske Múzeum voskových figurín Madame Tussaudovej odhalilo novú figurínu princeznej Catherine, „aby sa uistilo, že jej podoba je vhodná pre budúcu kráľovnú“. Nová figurína stojí vedľa postavy jej manžela, princa Williama, ako aj kráľa Karola III. a kráľovnej Kamily. Na sebe má trblietavé ružové šaty od Jenny Packhamovej, strieborné lodičky a modrú šerpu Kráľovského viktoriánskeho rádu.



Nezisková organizácia World Press Photo (WPP) so sídlom v holandskom Amsterdame pozastavila pripisovanie autorstva svetoznámej snímky "Napalmové dievča" z vietnamskej vojny. Odvoláva sa pritom na pochybnosti, či fotografiu v roku 1972 zhotovil Nick Ut. Organizácia po dôkladnej analýze oznámila, že meno fotografa sa nebude používať, kým sa záležitosť nevyjasní. Dokumentárny film zverejnený tento rok vyvolal pochybnosti o fotografovi a naznačil, že je pravdepodobnejšie, že dramatickú scénu zachytil zamestnanec tlačovej agentúry AP na voľnej nohe.



Vo veku 98 rokov zomrel legendárny predstaviteľ ruského baletu Jurij Grigorovič, ktorý bol tri desaťročia choreografom moskovského divadla Boľšoj teatr (Veľké divadlo). Grigorovič sa narodil 2. januára 1927 vo vtedajšom Leningrade (dnešnom Petrohrade) v baletnej rodine. Jeho kariéra tanečníka a neskôr choreografa trvala 80 rokov. Väčšinu z nich bol umeleckou hnacou silou divadla Boľšoj teatr, ktoré údajne viedol železnou rukou.