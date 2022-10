Eurovíziu 2023 bude hostiť Liverpool

Londýn 7. októbra (TASR) - Hostiteľom budúcoročnej pesničkovej súťaže Eurovízie bude 13. mája anglické mesto Liverpool. Súťaž sa bude konať v Británii po tom, čo Európska vysielacia únia predtým (EBU) rozhodla, že tohtoročný víťaz, Ukrajina, nebude môcť pre ruskú inváziu podujatie usporiadať. Británia skončila tento rok na druhom mieste. Informuje o tom TASR na základe piatkových správ agentúr PA a DPA a stanice BBC.



Vo finále bol s Liverpoolom škótsky Glasgow, ktorý bol favoritom britských stávkových kancelárií. V predchádzajúcom kole vyradili Birmingham, Leeds, Newcastle, Sheffield a Manchester.



Uchádzačské mestá mali preukázať, ako by vedeli reflektovať ukrajinskú hudbu a kultúru.



Británia bude hostiť súťaž Eurovízie po deviaty raz, čo je rekord. Naposledy usporiadali túto súťaž v Británii v roku 1998, a to v meste Birmingham.



V tohtoročnej Eurovízii v talianskom Turíne triumfovala ukrajinská skupina Kalush Orchestra so skladbou "Stefanija". Podľa tradície je hostiteľskou krajinou nasledujúceho ročníka súťaže vždy víťaz z predchádzajúceho roka. Británia sa tento rok umiestnila na druhej priečke s piesňou Sama Rydera s názvom Space Man.



EBU, ktorá je organizátorom ceny Eurovízie, v júni rozhodla, že Ukrajina sa v roku 2023 nemôže stať dejiskom súťaže, pretože pre vojnu nie je možné zaistiť bezpečnosť vyše 10.000 ľudí zapojených do produkcie tejto šou a ďalších 30.000 očakávaných fanúšikov. EBU na tomto rozhodnutí trvala napriek protestom zo strany ukrajinskej vlády, ktorá navrhovala preložiť miesto konania do pohraničnej oblasti v rámci Ukrajiny vzdialenej od frontu.