Brusel 18. februára (TASR) - Eurozóna by mala byť pripravená podporiť finančne svoje hospodárstvo v prípade, že ho zasiahne pokles. Uvádza sa to v spoločnom dokumente ministrov financií bloku, ktorý prijali v utorok.



Tento krok označil francúzsky minister financií Bruno Le Maire za prelom. Poukázal na fakt, že 19 krajín menovej únie prvýkrát prikývlo na zvýšenie fiškálnych stimulov po rokoch, keď presadzovali „takmer neutrálnu“ fiškálnu pozíciu.



Ak by sa riziká spomalenia stali skutočnosťou, fiškálne reakcie by mali byť diferencované, zamerané na väčšiu podporu ekonomiky na štruktúrovanej úrovni, uvádza sa v dokumente, ktorý v utorok prijali ministri financií Európskej únie (EÚ) po tom, ako ho v pondelok (17. 2.) podporila eurozóna.



Aj nemecký minister financií Olaf Scholz súhlasil so spoločným textom dokumentu, ktorý by mohol pripraviť cestu pre Berlín, aby v budúcom roku zvýšil výdavky.